Циганков став другим після зірки "Барселони" у невтішному рейтингу Ла Ліги
Український півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков увійшов до списку розчарувань Ла Ліги за підсумками першої половини сезону-2024/25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jornada Perfecta.
На думку експертів, українець який через постійні травми більше лікувався ніж грав, не виправдав сподівань уболівальників. Хоча після відходу з клубу Артема Довбика та інших лідерів минулого сезону, мав би стати одним з ключових виконавців, навколо якого повинна була будуватися гра оновленого складу.
"Український вінгер є одним із розчарувань Ла Ліги в "Жироні". Від нього очікували набагато більшого, але травми знову сильно йому заважають. У Циганкова хороший рівень, але у нього багато проблем із м'язами. Це надто часто виводить його з гри під час сезону", – так видання Jornada Perfecta аргументувало включення Циганкова до антирейтингу.
Українець фігурує в списку під другим номером. А лідером серед розчарувань став півзахисник "Барселони", чемпіон Європи Дані Ольмо. Загалом він має дуже хорошу пресу в Іспанії.
Але журналісти Jornada Perfecta вважають: "Він не виправдовує своєї вартості у фентезі-футболі, а його гра в останніх турах залишає бажати кращого. Він добре почав, але потім його результативність сильно впала".
Список розчарувань Ла Ліги за версією Jornada Perfecta
- Дані Ольмо ("Барселона")
- Віктор Циганков ("Жирона")
- Ведат Мурікі ("Мальорка")
- Френкі де Йонг ("Барселона")
- Пепелу ("Валенсія")
- Конор Галлахер ("Атлетіко")
- Браїс Мендес ("Реал Сосьєдад")
- Алехандро Бальде ("Барселона")
- Себастьєн Алле ("Леганес")
- Хамес Родрігес ("Райо Вальєкано")
Травми Циганкова у поточному сезоні
Українець змазав підготовку до сезону через травму стегна, отриману на Євро-2024 у складі збірної України та вірусну хворобу.
З'явився в складі "Жирони" в другому матчі Ла Ліги проти "Атлетіко" (0:3). У наступній грі з "Осасуною" (4:0) оформив гол+пас. Зіграв ще в чотирьох поєдинках чемпіонату та стартовій грі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ (0:1). У другому турі ЛЧ у протистоянні з нідерландським "Фейєнордом" (2:3) отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.
Не грав впродовж півтора місяця, повернувшись на поле наприкінці листопада. Зіграв у Ла Лізі проти "Еспаньола" (4:1) та в ЛЧ проти австрійського "Штурма" (0:1). Після чого знов травмувався і вибув до кінця 2024 року.
Загалом у першій половині сезону український вінгер провів за "Жирону" лише 10 матчів. Гол та пас у третьому турі чемпіонату Іспанії так і залишилися його єдиними результативними діями в сезоні.
Раніше повідомили, що учасник клубного чемпіонату світу переманює зірку "Шахтаря".
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