Цыганков стал вторым после звезды "Барселоны" в неутешительном рейтинге Ла Лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jornada Perfecta .

По мнению экспертов, украинец, который из-за постоянных травм больше лечился чем играл, не оправдал надежд болельщиков. Хотя после ухода из клуба Артема Довбика и других лидеров прошлого сезона, должен был стать одним из ключевых исполнителей, вокруг которого строилась игра обновленного состава.

"Украинский вингер является одним из разочарований Ла Лиги в "Жироне". От него ожидали гораздо большего, но травмы снова сильно ему мешают. У Цыганкова хороший уровень, но у него много проблем с мышцами. Это слишком часто выводит его из игры во время сезона", - так издание Jornada Perfecta аргументировало включение Цыганкова в антирейтинг.

Украинец фигурирует в списке под вторым номером. А лидером среди разочарований стал полузащитник "Барселоны", чемпион Европы Дани Ольмо. В целом он имеет очень хорошую прессу в Испании.

Но журналисты Jornada Perfecta считают: "Он не оправдывает своей стоимости в фэнтези-футболе, а его игра в последних турах оставляет желать лучшего. Он хорошо начал, но затем его результативность сильно упала".

Список разочарований Ла Лиги по версии Jornada Perfecta

Дани Ольмо ("Барселона") Виктор Цыганков ("Жирона") Ведат Мурики ("Мальорка") Френки де Йонг ("Барселона") Пепелу ("Валенсия") Конор Галлахер ("Атлетико") Браис Мендес ("Реал Сосьедад") Алехандро Бальде ("Барселона") Себастьен Алле ("Леганес") Хамес Родригес ("Райо Вальекано")

Травмы Цыганкова в текущем сезоне

Украинец смазал подготовку к сезону из-за травмы бедра, полученной на Евро-2024 в составе сборной Украины и вирусной болезни.

Появился в составе "Жироны" во втором матче Ла Лиги против "Атлетико" (0:3). В следующей игре с "Осасуной" (4:0) оформил гол+пас. Сыграл еще в четырех поединках чемпионата и стартовой игре Лиги чемпионов против французского ПСЖ (0:1). Во втором туре ЛЧ в противостоянии с нидерландским "Фейеноордом" (2:3) получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

Не играл в течение полутора месяцев, вернувшись на поле в конце ноября. Сыграл в Ла Лиге против "Эспаньола" (4:1) и в ЛЧ против австрийского "Штурма" (0:1). После чего вновь травмировался и выбыл до конца 2024 года.

Всего в первой половине сезона украинский вингер провел за "Жирону" лишь 10 матчей. Гол и пас в третьем туре чемпионата Испании так и остались его единственными результативными действиями в сезоне.