Цыганков стал вторым после звезды "Барселоны" в неутешительном рейтинге Ла Лиги
Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков вошел в список разочарований Ла Лиги по итогам первой половины сезона-2024/25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jornada Perfecta.
По мнению экспертов, украинец, который из-за постоянных травм больше лечился чем играл, не оправдал надежд болельщиков. Хотя после ухода из клуба Артема Довбика и других лидеров прошлого сезона, должен был стать одним из ключевых исполнителей, вокруг которого строилась игра обновленного состава.
"Украинский вингер является одним из разочарований Ла Лиги в "Жироне". От него ожидали гораздо большего, но травмы снова сильно ему мешают. У Цыганкова хороший уровень, но у него много проблем с мышцами. Это слишком часто выводит его из игры во время сезона", - так издание Jornada Perfecta аргументировало включение Цыганкова в антирейтинг.
Украинец фигурирует в списке под вторым номером. А лидером среди разочарований стал полузащитник "Барселоны", чемпион Европы Дани Ольмо. В целом он имеет очень хорошую прессу в Испании.
Но журналисты Jornada Perfecta считают: "Он не оправдывает своей стоимости в фэнтези-футболе, а его игра в последних турах оставляет желать лучшего. Он хорошо начал, но затем его результативность сильно упала".
Список разочарований Ла Лиги по версии Jornada Perfecta
- Дани Ольмо ("Барселона")
- Виктор Цыганков ("Жирона")
- Ведат Мурики ("Мальорка")
- Френки де Йонг ("Барселона")
- Пепелу ("Валенсия")
- Конор Галлахер ("Атлетико")
- Браис Мендес ("Реал Сосьедад")
- Алехандро Бальде ("Барселона")
- Себастьен Алле ("Леганес")
- Хамес Родригес ("Райо Вальекано")
Травмы Цыганкова в текущем сезоне
Украинец смазал подготовку к сезону из-за травмы бедра, полученной на Евро-2024 в составе сборной Украины и вирусной болезни.
Появился в составе "Жироны" во втором матче Ла Лиги против "Атлетико" (0:3). В следующей игре с "Осасуной" (4:0) оформил гол+пас. Сыграл еще в четырех поединках чемпионата и стартовой игре Лиги чемпионов против французского ПСЖ (0:1). Во втором туре ЛЧ в противостоянии с нидерландским "Фейеноордом" (2:3) получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.
Не играл в течение полутора месяцев, вернувшись на поле в конце ноября. Сыграл в Ла Лиге против "Эспаньола" (4:1) и в ЛЧ против австрийского "Штурма" (0:1). После чего вновь травмировался и выбыл до конца 2024 года.
Всего в первой половине сезона украинский вингер провел за "Жирону" лишь 10 матчей. Гол и пас в третьем туре чемпионата Испании так и остались его единственными результативными действиями в сезоне.
Ранее сообщили, что участник клубного чемпионата мира переманивает звезду "Шахтера".
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