Циганков проти "Мілана" та мегабитва в Парижі: повний розклад Ліги чемпіонів 22 січня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Черговий ігровий день головного єврокубка о 19:45 за київським часом відкриють два матчі. В одному з них чемпіон України донецький "Шахтар" в номінально домашній зустрічі зіграє проти французького "Бреста". В іншій – німецький "Лейпциг" прийме португальський "Спортінг".

О 22-й годині розпочнуться ще сім поєдинків. У центральному матчі вечора французький ПСЖ зіграє проти англійського "Манчестер Сіті". А в Мілані місцевий клуб перевірить на міцність іспанську "Жирону" українця Віктора Циганкова. Лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка вдома зіграє проти загребського "Динамо", а мадридський "Реал" Андрія Луніна також на рідній арені – проти австрійського "Зальцбурга".

Крім того, шотландський "Селтік" зустрінеться зі швейцарським "Янг Бойз", нідерландський "Фейєнорд" з німецькою "Баварією", а чеська "Спарта" – з італійським "Інтером".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL.

Перелік матчів середи в 7-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

19:45, "Шахтар" – "Брест"

19:45, "Лейпциг" – "Спортінг"

22:00, "Арсенал" – "Динамо" З

22:00, "Селтік" – "Янг Бойз"

22:00, "Фейєнорд" – "Баварія"

22:00, "Мілан" – "Жирона"

22:00, ПСЖ – "Манчестер Сіті"

22:00, "Реал" – "Зальцбург"

22:00, "Спарта" – "Інтер"

Топ-матч 22 січня

Серед усіх поєдинків, безумовно, окремо вирізняється протистояння грандів у Парижі. ПСЖ на "Парк де Пренс" прийме "Манчестер Сіті". Обидві команди в поточному розіграші відчувають серйозні труднощі. Хоча останнім часом потроху виходять з кризи.

ПСЖ останньої осічки припустився на початку грудня, коли задовільнився лише нічиєю зі скромним "Осером". Після того у всіх турнірах підопічні Луїса Енріке провели вісім матчів, у яких здобули вісім перемог. І не тільки завоювали трофей – Суперкубок Франції, а ще й поліпшили свої позиції в Лізі чемпіонів завдяки перемозі в Австрії над "Зальцбургом".

"Манчестер Сіті" не програє з кінця грудня, що в реаліях поточного сезону може вважатися успіхом. За цей відрізок колектив Хосепа Гвардіоли здобув п'ять перемог, а також зіграв унічию з "Брентфордом" у матчі, в якому теж мав вигравати, якби не пропустив два м'ячі в кінцівці.

Головна привабливість майбутнього поєдинку в тому, що з турнірної точки зору дуже мотивовані і господарі, і гості.