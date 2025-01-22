ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Циганков проти "Мілана" та мегабитва в Парижі: повний розклад Ліги чемпіонів 22 січня

Середа 22 січня 2025 17:28
UA EN RU
Циганков проти "Мілана" та мегабитва в Парижі: повний розклад Ліги чемпіонів 22 січня Фото: Арена "Парк де Пренс" в очікуванні суперматчу (x.com/mancity)
Автор: Андрій Костенко

Сьомий тур основного раунду нинішнього сезону Ліги чемпіонів продовжиться дев'ятьма поєдинками в низці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Черговий ігровий день головного єврокубка о 19:45 за київським часом відкриють два матчі. В одному з них чемпіон України донецький "Шахтар" в номінально домашній зустрічі зіграє проти французького "Бреста". В іншій – німецький "Лейпциг" прийме португальський "Спортінг".

О 22-й годині розпочнуться ще сім поєдинків. У центральному матчі вечора французький ПСЖ зіграє проти англійського "Манчестер Сіті". А в Мілані місцевий клуб перевірить на міцність іспанську "Жирону" українця Віктора Циганкова. Лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка вдома зіграє проти загребського "Динамо", а мадридський "Реал" Андрія Луніна також на рідній арені – проти австрійського "Зальцбурга".

Крім того, шотландський "Селтік" зустрінеться зі швейцарським "Янг Бойз", нідерландський "Фейєнорд" з німецькою "Баварією", а чеська "Спарта" – з італійським "Інтером".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL.

Перелік матчів середи в 7-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • 19:45, "Шахтар" – "Брест"
  • 19:45, "Лейпциг" – "Спортінг"
  • 22:00, "Арсенал" – "Динамо" З
  • 22:00, "Селтік" – "Янг Бойз"
  • 22:00, "Фейєнорд" – "Баварія"
  • 22:00, "Мілан" – "Жирона"
  • 22:00, ПСЖ – "Манчестер Сіті"
  • 22:00, "Реал" – "Зальцбург"
  • 22:00, "Спарта" – "Інтер"

Циганков проти &quot;Мілана&quot; та мегабитва в Парижі: повний розклад Ліги чемпіонів 22 січня

Топ-матч 22 січня

Серед усіх поєдинків, безумовно, окремо вирізняється протистояння грандів у Парижі. ПСЖ на "Парк де Пренс" прийме "Манчестер Сіті". Обидві команди в поточному розіграші відчувають серйозні труднощі. Хоча останнім часом потроху виходять з кризи.

ПСЖ останньої осічки припустився на початку грудня, коли задовільнився лише нічиєю зі скромним "Осером". Після того у всіх турнірах підопічні Луїса Енріке провели вісім матчів, у яких здобули вісім перемог. І не тільки завоювали трофей – Суперкубок Франції, а ще й поліпшили свої позиції в Лізі чемпіонів завдяки перемозі в Австрії над "Зальцбургом".

"Манчестер Сіті" не програє з кінця грудня, що в реаліях поточного сезону може вважатися успіхом. За цей відрізок колектив Хосепа Гвардіоли здобув п'ять перемог, а також зіграв унічию з "Брентфордом" у матчі, в якому теж мав вигравати, якби не пропустив два м'ячі в кінцівці.

Головна привабливість майбутнього поєдинку в тому, що з турнірної точки зору дуже мотивовані і господарі, і гості.

Раніше підготували прогноз на поєдинок "Шахтар" - "Брест" у Лізі чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер Сіті ПСЖ Шахтар Футбол
NEWS
Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога
Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога
DAILY
Подвійний удар по енергетиці Росії: Євросоюз і США готують нові заходи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Подвійний удар по енергетиці Росії: Євросоюз і США готують нові заходи