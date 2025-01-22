"Шахтар" – "Брест". Хто переможе і чому: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок "Шахтар" – "Брест" відбудеться 22 січня в німецькому Гельзенкірхені. Гру прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Для підопічних Маріно Пушіча це буде перший офіційний поєдинок у 2025 році. Команда поки що проводила лише контрольні зустрічі на зборах у Туреччині. "Гірники" зіграли три спаринги: спочатку розійшлися миром із загребським "Динамо" (2:2), а потім протягом одного дня перемогли болгарські ЦСКА (1:0) та "Лудогорець" (4:0).

"Брест" у минулі вихідні зіграв черговий матч у рамках французької Ліги 1. У гостьовій зустрічі команда здолала "Ренн" (2:1). Після 18-ти турів підопічні Еріка Руа з 25-ма очками посідають у таблиці 9-ту сходинку. У поточному сезоні "Брест" у національному чемпіонаті виграв 8 матчів, програв у 9-ти, а ще одна зустріч завершилась унічию.

Значно краще справи у команди в основному етапі Ліги чемпіонів. Тут з шести поєдинків "Брест" виграв чотири, по одному разу зіграв унічию та поступився. Французи, які в таблиці йдуть дев'ятими, вже забезпечили собі місце в плей-офф. Але мають великі шанси вийти напряму до 1/8 фіналу.

Натомість "Шахтар" балансує на межі вильоту з турніру. Зараз чемпіони України посідають 28-му сходинку в таблиці. Для продовження боротьби "гірникам" необхідні перемоги в двох поєдинках, що залишились: проти "Бреста" та дортмундської "Боруссії" (29 січня).

Поточний сезон – дебютний для "Бреста" в єврокубках і зустріч з "Шахтарем" стане для нього першим знайомством з українським футболом.

А от "Шахтар" з представниками Ліги 1 пограв достатньо. "Брест" буде вже восьмим суперником. Раніше шляхи "гірників" перетинались з такими командами, як "Лілль", "Марсель", "Монако", "Нансі", "Ренн", "Тулуза" та ПСЖ. Загалом донецький клуб зіграв проти французів 19 поєдинків. У 9-ти переміг, у 6-ти поступився, ще 4 зустрічі завершилися миром. Рахунок м'ячів – 26:23 на користь представника України.

Прогнози букмекерів

У майбутньому протистоянні букмекери розцінюють шанси суперників як рівні. Так контора William Hill ставки на перемогу "Шахтаря" приймає з коефіцієнтом 2,60, на нічию – 3,30, на виграш французів – 2,60.

А от українці з Favbet менше вірять у вітчизняну команду. Вони хоч і мінімальну, але перевагу віддають "Бресту". Коефіцієнт на перемогу французького клубу становить 2,63 бала. На успіх "Шахтаря" дають 2,72. Ціна нічиєї – 3,45.

Прогноз РБК-Україна

Проти "Шахтаря" – відсутність можливості грати на домашній арені (принаймні в Україні) та те, що команда не проводила офіційних матчів. За – мотивація і відсутність логістичних проблем.

Ми вже побачили на прикладі "Динамо", що коли не треба діставатися до місця проведення зустрічі протягом двох днів, команда виглядає набагато свіжіше. Зараз "гірники" комфортно перелетіли з Туреччини до Німеччини, і, будемо сподіватися, відсутність утоми позначиться на їхньому виступі.

"Брест" чудово виглядає в дебютному розіграші ЛЧ. Але у французів в шести матчах були тільки два топ-суперники. З німецьким "Байєром" вони вдома зіграли внічию (1:1), а іспанській "Барселоні" на виїзді поступилися за всіма статтями (0:3). Решта – австрійські "Штурм" та "Зальцбург", чеська "Спарта" та нідерландський ПСВ – все ж таки не ті суперники, перемоги над якими є чимось надзвичайним.

Тому, в принципі, "Брест" і "Шахтар" – команди приблизно рівного класу. Перемогти французів "гірникам" цілком під силу. У будь якому випадку легкою ця гра для обох суперників не буде.