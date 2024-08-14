Циганков пропустить старт чемпіонату Іспанії: що трапилося

26-річний українець не допоможе "червоно-білим" у протистоянні зі севільським "Бетісом". Матч запланований на четвер, 15 серпня.

Циганков не потрапив до списку Мічела на поєдинок проти "геліополітами". Він підхопив вірус. Через хворобу "Жирона" також втратила нападника Ману Вальєхо та вінгера Валері Фернандеса.

Циганков пропустив усю передсезонну підготовку команди через травму, отриману на Євро-2024. Востаннє український вінгер виходив на поле ще в матчі національної команди проти збірної Румунії у середині червня.

У минулому сезоні Циганков був одним із лідерів "Жирони". Він провів 30 поєдинків у Ла Лізі, в яких забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Команда Мічела сенсаційно фінішувала на 3-й сходинці Прімери та завоювала путівку до Ліги чемпіонів.