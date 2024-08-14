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Цыганков пропустит старт чемпионата Испании: что произошло

Фото: Виктор Цыганков (в центре) заболел перед началом сезона (x.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Виктор Цыганков не попал в заявку "Жироны" на первый тур испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

26-летний украинец не поможет "красно-белым" в противостоянии с севильским "Бетисом". Матч запланирован на четверг, 15 августа.

Цыганков не попал в список Мичела на поединок против "гелиополитов". Он подхватил вирус. Из-за болезни "Жирона" также потеряла нападающего Ману Вальехо и вингера Валери Фернандеса.

Цыганков пропустил всю предсезонную подготовку команды из-за травмы, полученной на Евро-2024. В последний раз украинский вингер выходил на поле еще в матче национальной команды против сборной Румынии в середине июня.

В прошлом сезоне Цыганков был одним из лидеров "Жироны". Он провел 30 поединков в Ла Лиге, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Команда Мичела сенсационно финишировала на 3-й строчке Примеры и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

К слову, накануне "Динамо" выбило шотландский "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

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