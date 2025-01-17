"Реал" помучився з "Сельтою" в Кубку Іспанії: Лунін пропустив двічі та ледь не привіз пенальті

Мадридський "Реал" в Кубку Іспанії здолав "Сельту" з Віго, здобувши перемогу в додатковий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

"Реал" – "Сельта" – 5:2 (додатковий час)

Голи: Мбаппе, 37 Вінісіус, 48, Ендрік, 108, 119, Вальверде, 112 – Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (пенальті)

У першому таймі "Реал" абсолютно домінував на полі. "Сельта" мала дуже небагато можливостей навіть вийти на половину суперників. Проте атаки господарів носили переважно позиційний характер і справжньої гостроти виникало зовсім небагато.

"Сельта" гідно відігравала другим номером, вичікуючи нагоди на проведення стрімких контратак. Таких можливостей теж було небагато. В одному з епізодів небезпеку погасив Лунін, вчасно вийшовши з воріт і випередивши нападника гостей.

А от другий епізод за участю українця став доволі суперечливим. На 37-й хвилині гостям вдалося провести гостру контратаку. Чуамені перед своїм штрафним упустив Бельтрана, який встиг відпасувати на хід Сведбергу. Пробити швед не встиг: Лунін кинувся йому в ноги і, як здалося, все ж таки порушив правила. Але свисток судді промовчав.

Те, що не призначили пенальті – ще півбіди. Справа у тому, що поки гравці "Сельти" апелювали до арбітра, "Реал" швидко розгорнув контратаку. Мбаппе в притаманному йому стилі промчав лівим флангом, увійшов у штрафний і потужним ударом пробив голкіпера гостей Вільяра.

Після перерви "Сельта" спробувала одразу відігратись. Кинулась уперед, розкрилась та отримала гол у власні ворота. Комбінація Мбаппе – Діас – Вінісіус завершилась елегантним ударом останнього.

Проте гравці "Сельти" не здавались. На 70-й хвилині перший сейв у грі зробив Лунін, перевівши на кутовий небезпечний постріл Сотело. Потім українець ледь не помилився, відбивши м'яч перед собою. Але миттю раніше боковий суддя зафіксував положення поза грою.

Щодо "Реала", то нагоди забити у "вершкових" були. Вінісіус ефектно перекидав воротаря "Сельти", але того виручив захисник, вибивши м'яч майже з лінії. А ближче до фінального свистка Гюлер навіть забив втретє. Але перед цим у офсайд заліз Вінісіус.

Коли все йшло до спокійної перемоги господарів, "Сельта" раптово перевернула гру. Перший гол на 83-й хвилині відіграв Бамба. В епізоді грубо помилився Камавінга, буквально подарувавши м'яч суперникам біля власного штрафного. А вже в компенсований час Асенсіо у штрафному збив все того ж Бамба. Після чого Алонсо спокійно переграв Луніна з пенальті.

Так матч, у якому "Реал", здавалось, контролював усе, несподівано перейшов у додатковий час.

У овертаймі суперники спочатку діяли обережно, не форсуючи події. Проте в кінці першої 15-хвилинки мав нагоду забити Рюдігер. "Реал" виконував кутовий, захисник пробивав головою, але м'яч влучив у стійку.

В другому екстратаймі "вершкові" все ж таки пробили щільний захист "Сельти". Спочатку відзначився 18-річний бразилець Ендрік, який увійшов у гру з лави запасних замість Мбаппе. Потім Вальверде після розіграшу кутового вразив ворота суперників неймовірно сильним ударом. І зрештою Ендрік оформив дубль, забивши п'ятою.