Цыганков вернулся в основу и организовал гол "Жироны" (видео)

Украинский вингер Виктор Цыганков впервые с ноября вышел в основе "Жироны". Возвращение он отметил ассистом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 20-й тур

"Жирона" - "Севилья" - 1:2

Голы: Мартинес, 36 - Сауль, 59, Лукебакио, 88

Нереализованный пенальти: Ромеро (С), 3.

Цыганков вышел на поле во второй раз после восстановления от травмы. Но если в предыдущем матче с "Алавесом" появился на поле со скамейки запасных, то в противостоянии с "Севильей" начал со старта.

Украинец провел на поле весь матч. А на 36-й минуте организовал гол своей команды. Во время розыгрыша углового он навесил на Арнау Мартинеса, а тот головой с близкого расстояния переправил мяч в ворота гостей.

К сожалению удержать победу, или хотя бы ничью каталонский клуб не смог. "Севилья" в начале второго тайма сравняла счет усилиями Сауля. А под занавес встречи форвард гостей Лукебакио принес своей команде победу - 2:1.

Благодаря этому "Севилья" в турнирной таблице вплотную приблизилась к "Жироне". Команда с 26-ю зачетными баллами поднялась на 9-ю строчку. У "Жироны" осталось 28 очков, она идет 8-й.

Лидирует в турнире столичный "Атлетико". Он с 44-мя пунктами опережает на одно очко мадридский "Реал" и на шесть - "Барселону".

Цыганков в сезоне-2024/25

Украинец смазал подготовку к сезону из-за травмы бедра, полученной на Евро-2024 в составе сборной Украины и вирусной болезни.

Появился в составе "Жироны" во втором матче Ла Лиги против "Атлетико" (0:3). В следующей игре с "Осасуной" (4:0) оформил гол+пас. Сыграл еще в четырех поединках чемпионата и стартовой игре Лиги чемпионов против французского ПСЖ (0:1). Во втором туре ЛЧ в противостоянии с нидерландским "Фейеноордом" (2:3) получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

Не играл в течение полутора месяцев, вернувшись на поле в конце ноября. Сыграл в Ла Лиге против "Эспаньола" (4:1) и в ЛЧ против австрийского "Штурма" (0:1). После чего вновь травмировался и выбыл до конца 2024 года.

В 2025-м вышел со скамейки и провел 20 минут против "Алавеса" (1:0). Отыграл весь матч с "Севильей" (1:2), отметившись ассистом.

Всего украинский вингер провел за "Жирону" 12 матчей. Он забил один гол и отдал две результативные передачи.