Циганков почув від тренера дату виходу на поле: попередній прогноз не справдився

Наставник "червоно-білих" Мічел Санчес поспілкувався з іспанськими ЗМІ напередодні матчу 12-го туру Ла Ліги проти "Леганеса" (2 листопада). Він повідомив, що клубний лазарет вже залишило кілька ключових футболістів.

Мова йде, зокрема, про Стуані, Янхеля Ерреру та Оріоля Ромеу – вони зможуть з'явитися на полі вже найближчої суботи. Циганков з "Леганесом" точно не зіграє. Але може відновитися до матчу каталонців у Лізі чемпіонів.

"Є гравці, які збираються повернутися, але ми хочемо, щоб вони добре одужали і були по-справжньому готові, оскільки у них може статися рецидив, а це не в наших інтересах, – поділився Мічел. – Хастіну Гарсії та Циганкову до повного відновлення залишилося небагато. Вони, як і Пау Лопес, можуть бути готові вже до матчу проти ПСВ".

Зазначимо, поєдинок з нідерландською командою "Жирона" проведе вже у вівторок, 5 листопада. Він відбудеться на стадіоні "Філіпс" у Ейндховені.

Травма Циганкова: що відомо

Українець отримав травму 2 жовтня в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти нідерландського "Фейєнорда". Футболіст зашкутильгав на 25-й хвилині гри, після чого попросив заміну.

Медики діагностували в нього травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Спочатку орієнтовні терміни відновлення гравця оцінювалися у 5 тижнів, тобто повернення очікувалось у першій декаді листопада. Але потім його відклали ще, як мінімум, на тиждень.

Втім, відновлення зірки "Жирони" минуло швидше, ніж очікувалося. 26-річний українець вже повернувся до тренувальних занять у загальній групі "червоно-білих".