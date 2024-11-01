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Лунін отримає ще один шанс у Лізі чемпіонів, попри бажання конкурента

Мадрид, П'ятниця 01 листопада 2024 13:59
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Лунін отримає ще один шанс у Лізі чемпіонів, попри бажання конкурента Фото: Андрій Лунін (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українець Андрій Лунін – кандидат номер один на місце у воротах мадридського "Реала" в найближчому матчі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

Бельгійський конкурент вітчизняного голкіпера Тібо Куртуа, який відновлюється після травми, робить усе можливе, щоб бути готовим до матчу з італійським "Міланом". Але навряд чи йому вдасться повернутися так швидко. Поєдинок відбудеться вже у вівторок, 5 листопада, на "Сантьяго Бернабеу".

За даними іспанського видання, бельгієць ще навіть не розпочав тренувань у загальній групі. Яким чином Куртуа сподівається набрати оптимальні ігрові кондиції – загадка. Тому, найімовірніше, у ворота встане його український дублер.

Куртуа та Лунін у сезоні 2024/25

Голкіпер збірної України отримав черговий несподіваний шанс зіграти за Королівський клуб через повторну травму свого конкурента. 32-річний Куртуа отримав пошкодження вже вдруге в сезоні 2024/25. Лише в середині жовтня він відновився від вересневої травми та знову потрапив у лазарет після поєдинку Ліги чемпіонів з дортмундською "Боруссією".

Бельгієць зіграв за "Реал" у 12 матчах з 15-ти можливих. Він пропустив 10 голів і 4 рази зумів зберегти свої ворота сухими.

Натомість Лунін, у якого шансів на потрапляння до "основи" практично не було, вже провів у воротах "вершкових" три поєдинки: два в Ла Лізі та один – у ЛЧ. У цих зустрічах українець пропустив п'ять голів. В одному матчі він залишив ворота в недоторканності. Ще один матч, у якому мав би зіграти Лунін, – з "Валенсією" у 12-му турі іспанської першості – перенесли через негоду.

Раніше тренер пояснив, чому Довбик уперше не зіграв за "Рому".

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