Циганков очолив рейтинг Ла Ліги: за ним Ямал, Мбаппе та Вінісіус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х Ла Ліги .

Незважаючи на те, що українець через травми пропустив майже половину поєдинків (6 з 14-ти) "Жирони" в національній першості, він у поточному сезоні зробив найбільше ключових передач у Ла Лізі. Таких у нього 16 в 7-ми матчах.

За цим показником 27-річний футболіст випереджає таких зірок, як Ламін Ямал, Кіліан Мбаппе та Вінісіус. Перші двоє відстають від українця на одну передачу, а головний невдаха "Золотого м'яча-2024" – на дві. І це при тому, що вони провели значно більше матчів.

Циганков лише в минулому турі зіграв у Ла Лізі за свій клуб проти "Еспаньола". А перед тим лікувався майже два місяці. У кампанії 2024/25 він провів 7 поєдинків, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Що таке ключовий пас

Ключовий пас – це передача, після якої партнер завдав удару по воротах. Але гол не було забито, бо тоді це вже буде результативна передача (асист).

Цей показник дає змогу оцінювати ефективність гравців. Передусім тих, чиє завдання організовувати атаки. Ключовий пас створює партнерам передумову для взяття воріт. Проте не стовідсоткову. Втім, реалізація моменту залежить і від майстерності футболіста, який завершує атаку.

Ключовий пас в статистиці має меншу вагу, ніж результативна передача. Але теж неабияк впливає на оцінювання дій футболіста.