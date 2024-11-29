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Лунін та ще один українець претендують на премію The Best FIFA: як за них проголосувати

П'ятниця 29 листопада 2024 12:19
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Лунін та ще один українець претендують на премію The Best FIFA: як за них проголосувати Фото: Андрій Лунін (x.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу оприлюднила списки претендентів на премію The Best FIFA Football Awards 2024. Серед номінантів два українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Андрій Лунін є одним з претендентів у категорії "Найкращий воротар". За приз він побореться ще з шістьма номінантами. Серед них, зокрема, голкіпер англійської "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, який цьогоріч отримав "Трофей Яшина". Лунін також претендував на цю нагороду і посів третє місце.

Лунін та ще один українець претендують на премію The Best FIFA: як за них проголосувати

Артем Довбик потрапив до розширеного списку в категорії "Найкращий нападник". Усього на відзнаку претендують 22 форварди, серед яких Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші.

Лунін та ще один українець претендують на премію The Best FIFA: як за них проголосувати

Премія The Best FIFA існує з 2017 року. Цьогоріч вперше участь у голосуванні візьмуть уболівальники. Віддати свій голос за кандидатів можна за посиланням. Голосування триватиме до 10 грудня включно.

Крім уболівальників, також голосуватимуть капітани та тренери національних збірних, які входять до рейтингу ФІФА. Крім того, до визначення найкращих будуть залучені представники ЗМІ.

Раніше УЄФА підбив підсумки п'ятого тижня Ліги чемпіонів.

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ФІФА Андрій Лунін Артем Довбик Футбол
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