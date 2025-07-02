"Жирона" представила нову форму: Циганков у головній ролі

Циганков у "Жироні"

Віктор стабільно виходить у стартовому складі як іспанського клубу, так і національної збірної України. За підсумками минулого сезону Ла Ліги він посів друге місце серед гравців каталонського клубу за кількістю створених гольових моментів.

У 32 матчах чемпіонату Іспанії вінгер записав до свого активу 2 забиті м’ячі та 5 результативних передач.

Нагадаємо, що Віктор перейшов з київського "Динамо" до "Жирони" взимку 2023 року. Він підписав контракт з каталонським клубом до 2027 року.

Сезон 2024/25 команда, за яку виступає ще один український футболіст Владислав Крапинцов, завершила на 16-й сходинці турнірної таблиці, уникнувши пониження в класі.

Раніше ми писали про перехід українського гравця Максима Таловєрова в англійський клуб.

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