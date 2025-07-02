"Жирона" представила новую форму: Цыганков в главной роли

Новый дизайн формы "Жироны"
Клуб из Каталонии официально представил обновленную форму, изготовленную техническим партнером Puma. В этом году дизайн претерпел заметные изменения, основой стал белый цвет, дополненный вертикальными полосками красного оттенка.
Воротничок выделяется насыщенным красным цветом на фоне светлой ткани. Черными остались логотип производителя и спонсорские отметки.
Презентация проходила под лозунгом "Элегантность в игре". Он должен подчеркнуть ценности клуба - стремление к уважению, честной борьбе и стилю на поле.
Новый комплект будет основным для домашних матчей сезона 2025/26 в Ла Лиге.
Украинец - среди главных лиц продвижения
Один из лидеров команды, украинский вингер Виктор Цыганков, принял участие в фотосессии и стал одним из моделей новой формы.
Изображения с украинцем появились на официальных ресурсах клуба и стали важной частью презентации.
Виктор Цыганков в новой форме "Жироны" на сезон 2025/26 (фото: instagram.com/gironafc)