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Циганков красивим голом забезпечив "Жироні" перемогу в чемпіонаті Іспанії

Жирона, Понеділок 26 лютого 2024 23:59
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Циганков красивим голом забезпечив "Жироні" перемогу в чемпіонаті Іспанії Фото: Віктор Циганков відкрив рахунок у протистоянні (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Віктор Циганков зіграв провідну роль в перемозі "Жирони" над мадридським "Райо Вальєкано" в 26-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 26-й тур

"Жирона" – "Райо Вальєкано" – 3:0

Голи: Циганков, 52, Савіо, 90+1, 90+5

Вилучення: Чаваррія, 76 (РВ, друга жовта картка)

Стартові півгодини промайнули відносно спокійно. А ось далі "жирондинці" взялися до справи серйозніше, тож з'явилися моменти. Дві спроби Еррери завдати прицільного пострілу заблокували оборонці, а Довбик вирішив приймати м'яч замість удару в дотик і загубив нагоду.

З початком другої половини "Жирона" ще додала. Це дозволило господарям поля відсвяткувати взяття воріт уже на 52-й хвилині. Гутьєррес уник офсайду після закидання з глибини та в межах штрафного відкинув назад, а Циганков класно пробив у кут.

Заспів співвітчизника через п'ять хвилин міг підтримати Довбик. Утім, форвард відправив м'яч вище воріт комбінації за участі Савіо та Циганкова. А згодом Порту не влучив у дальній кут після ще однієї зрячої передачі українського вінгера. Не пробив Дімітрєвскі й Стуані, який замінив Довбика.

"Райо Вальєкано" виглядав мляво, а на 76-й хвилині ще й залишився в меншості. Чаваррія у простій ситуації вдарив суперника руками в обличчя, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Додатково покарав грубіянів Савіо, який у доданий час встиг двічі розписатися у воротах "бджіл" – 3:0 у підсумку.

До слова, екс-оборонець "Барселони" Алвес сів до в'язниці на 4,5 роки за зґвалтування.

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