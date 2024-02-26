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Цыганков красивым голом обеспечил "Жироне" победу в чемпионате Испании.

Жирона, Понедельник 26 февраля 2024 23:59
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Цыганков красивым голом обеспечил "Жироне" победу в чемпионате Испании. Фото: Виктор Цыганков открыл счет в противостоянии (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Виктор Цыганков сыграл ведущую роль в победе "Жироны" над мадридским "Райо Вальекано" в 26-м туре испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 26-й тур

"Жирона" – "Райо Вальекано" – 3:0

Голы: Цыганков, 52, Савио, 90+1, 90+5

Удаление: Чаваррия, 76 (РВ, вторая желтая карточка)

Стартовые полчаса пронеслись относительно спокойно. А вот дальше "жирондинцы" взялись за дело серьезнее, так что появились моменты. Две попытки Эрреры нанести прицельный выстрел заблокировали защитники, а Довбик решил принимать мяч вместо удара в касание и упустил возможность.

С началом второй половины "Жирона" еще добавила. Это позволило хозяевам поля отпраздновать взятие ворот уже на 52-й минуте. Гутьеррес избежал офсайда после заброса из глубины и в пределах штрафной отбросил назад, а Цыганков классно пробил в угол.

Запев соотечественника через пять минут мог поддержать Довбик. Впрочем, форвард отправил мяч выше ворот после комбинации с участием Савио и Цыганкова. А потом Порту не попал в дальний угол после еще одной зрячей передачи украинского вингера. Не пробил Димитревски и Стуани, заменивший Довбика.

"Райо Вальекано" выглядел вяло, а на 76-й минуте еще и остался в меньшинстве. Чаваррия в простой ситуации ударил соперника руками в лицо, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Дополнительно наказал грубиянов Савио, который в добавленное время успел дважды расписаться в воротах "пчел" – 3:0 в итоге.

К слову, экс-защитник "Барселоны" Алвес сел в тюрьму на 4,5 года за изнасилование.

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