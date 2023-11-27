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Циганков голом не гарантував "Жироні" перемогу в чемпіонаті Іспанії

Жирона, Понеділок 27 листопада 2023 23:59
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Циганков голом не гарантував "Жироні" перемогу в чемпіонаті Іспанії Фото: "Жирондинці" перед стартовим свистком (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Віктор Циганков відзначився забитим м'ячем у складі "Жирони" в 14-му турі іспанської Ла Ліги проти "Атлетіка" з Більбао.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 14-й тур

"Жирона" – "Атлетік" – 1:1

Голи: Циганков, 55 – І. Вільямс, 67

Українець з'явився в стартовому складі "червоно-білих". Натомість його співвітчизник Артем Довбик у заявку на матч не потрапив. Керманич команди Мічел вирішив поберегти форварда через ушкодження.

Саме Циганков відкрив рахунок на початку другої половини. "Жироні" вдалася комбінація лівим флангом, пішов простріл у штрафний майданчик, але Стуані зіграти з льоту не зумів. М'яч полетів на дальній бік карної зони, де опинився самотній український вінгер і в дотик пробив повз кіпера.

Відігрався "Атлетік" на 67-й хвилині. Іньякі Вільямс опинився на ударній позиції в межах штрафного та сильним пострілом у правий нижній кут рахунок зрівняв. Асист класною розрізною передачею записав до свого активу Руїс де Галаррета.

Більше команди не забивали. "Жирона" з втратою очок не змогла відновити одноосібне лідерство в чемпіонаті Іспанії. Тепер "червоно-білі" мають однакову кількість очок із мадридським "Реалом" (по 35). Натомість "Атлетік" – на 5-й сходинці (25 пунктів).

До слова, українці Коваленко та Маліновський оформили голи в чемпіонаті Італії.

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Чемпіонат Іспанії
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