Цыганков голом не гарантировал "Жироне" победу в чемпионате Испании

Звезда сборной Украины Виктор Цыганков отметился забитым мячом в составе "Жироны" в 14-м туре испанской Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 14-й тур

"Жирона" – "Атлетик" – 1:1

Голы: Цыганков, 55 – И. Уильямс, 67

Украинец появился в стартовом составе "красно-белых". В свою очередь его соотечественник Артем Довбик в заявку на матч не попал. Наставник команды Мичел решил поберечь форварда из-за повреждения.

Именно Цыганков открыл счет в начале второй половины. "Жироне" удалась комбинация левым флангом, последовал прострел в штрафную, но Стуани сыграть с лета не сумел. Мяч полетел на дальнюю сторону площадки, где оказался одинокий украинский вингер и в касание пробил мимо кипера.

Отыгрался "Атлетик" на 67-й минуте. Иньяки Уильямс оказался на ударной позиции в пределах штрафной и сильным выстрелом в правый нижний угол счет сравнял. Ассист классной разрезной передачей записал в свой актив Руис де Галаррета.

Больше команды не забивали. "Жирона" с потерей очков не смогла восстановить единоличное лидерство в чемпионате Испании. Теперь у "красно-белых" одинаковое количество очков с мадридским "Реалом" (по 35). "Атлетик" же – на 5-й строчке (25 пунктов).