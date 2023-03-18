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Циганков дублем врятував "Жирону" від поразки в Ла Лізі: відео

Фото: Віктор Циганков (крайній ліворуч) освоївся в "Жироні" (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорців

Іспанська "Жирона" виборола нічию на полі "Райо Вальєкано" в 26-му турі національної першості завдяки дублю українського вінгера Віктора Циганкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 26-й тур

"Райо Вальєкано" – "Жирона" – 2:2

Голи: Паласон, 23, Трехо, 34 – Циганков, 29, 52

Нереалізований пенальті: Трехо, 41 (РВ)

Рахунок відкрили господарі. На 23-й хвилині справжній шедевр вдався Паласону. Він змістився з правого флангу до центру та розкішним ударом метрів із 25-ти влучив у дальню дев'ятку.

"Жирона" відповіла вже за шість хвилин. Кіпер "Райо Вальєкано" зумів відбити постріл Кастельяноса головою після навісу зліва. Однак, на добиванні опинився Циганков і в два дотики розібрався з воротарем.

Утім, мадридці швидко відновили перевагу. Цього разу Трехо накрутив оборонця на лінії штрафного майданчика та потужним ударом у дальній кут не залишив шансів Гассанізі. А перед перервою форвард "Райо" міг закрити гру, але не переграв аргентинського кіпера з 11-метрової позначки.

На старті ж другого тайму остаточний рахунок встановив Циганков. Українець у дотик із центру карної зони замкнув простріл Каррери з лівого флангу. Більше команди не забивали.

Зірка збірної України остаточно освоївся в чемпіонаті Іспанії. Після переходу з київського "Динамо" в зимове трансферне вікно Циганков провів 7 матчів у складі "Жирони". В активі вінгера 3 м'ячі та 3 результативні передачі.

До слова, раніше розповіли про особливе святкування "Вільярреалом" столітнього ювілею клубу.

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Чемпіонат Іспанії