Циганков дублем врятував "Жирону" від поразки в Ла Лізі: відео

Іспанія, Ла Ліга, 26-й тур

"Райо Вальєкано" – "Жирона" – 2:2

Голи: Паласон, 23, Трехо, 34 – Циганков, 29, 52

Нереалізований пенальті: Трехо, 41 (РВ)

Рахунок відкрили господарі. На 23-й хвилині справжній шедевр вдався Паласону. Він змістився з правого флангу до центру та розкішним ударом метрів із 25-ти влучив у дальню дев'ятку.

"Жирона" відповіла вже за шість хвилин. Кіпер "Райо Вальєкано" зумів відбити постріл Кастельяноса головою після навісу зліва. Однак, на добиванні опинився Циганков і в два дотики розібрався з воротарем.

Утім, мадридці швидко відновили перевагу. Цього разу Трехо накрутив оборонця на лінії штрафного майданчика та потужним ударом у дальній кут не залишив шансів Гассанізі. А перед перервою форвард "Райо" міг закрити гру, але не переграв аргентинського кіпера з 11-метрової позначки.

На старті ж другого тайму остаточний рахунок встановив Циганков. Українець у дотик із центру карної зони замкнув простріл Каррери з лівого флангу. Більше команди не забивали.

Зірка збірної України остаточно освоївся в чемпіонаті Іспанії. Після переходу з київського "Динамо" в зимове трансферне вікно Циганков провів 7 матчів у складі "Жирони". В активі вінгера 3 м'ячі та 3 результативні передачі.