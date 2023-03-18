Цыганков дублем спас "Жирону" от поражения в Ла Лиге: видео

Испанская "Жирона" завоевала ничью на поле "Райо Вальекано" в 26-м туре национального первенства благодаря дублю украинского вингера Виктора Цыганкова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Испания, Ла Лига, 26-й тур
"Райо Вальекано" – "Жирона" – 2:2
Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 – Цыганков, 29, 52
Нереализованный пенальти: Трехо, 41 (РВ)
Счет открыли хозяева. На 23-й минуте настоящий шедевр удался Паласону. Он сместился с правого фланга в центр и роскошным ударом метров с 25-ти попал в дальнюю девятку.
"Жирона" ответила уже через шесть минут. Кипер "Райо Вальекано" сумел отразить выстрел Кастельяноса головой после навеса слева. Однако на добивании оказался Цыганков и в два касания разобрался с вратарем.
Впрочем, мадридцы быстро восстановили преимущество. В этот раз Трехо накрутил защитника на линии штрафной и мощным ударом в дальний угол не оставил шансов Гассаниге. А перед перерывом форвард "Райо" мог закрыть игру, но не переиграл аргентинского кипера с 11-метровой отметки.
На старте же второго тайма окончательный счет установил Цыганков. Украинец в касание из центра штрафной зоны замкнул прострел Карреры с левого фланга. Больше команды не забивали.
Звезда сборной Украины окончательно освоился в чемпионате Испании. После перехода из киевского "Динамо" в зимнее трансферное окно Цыганков провел 7 матчей в составе "Жироны". В активе вингера 3 мяча и 3 результативные передачи.
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