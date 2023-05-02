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Циганков асистом допоміг "Жироні" здолати "Севілью" в чемпіонаті Іспанії

Фото: "Жирондинці" перед битвою на "Рамон Санчес Пісхуані" (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорців

Виїзною перемогою "Жирони" завершився матч 32-го туру іспанської Ла Ліги проти "Севільї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 32-й тур

"Севілья" – "Жирона" – 0:2

Голи: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

"Червоно-білі" в протистоянні середняків оформили по м'ячу в кожному з таймів. У першій половині гості відзначилися після стандарту. Рікельме виконав високу подачу з лівого флангу, а Хуанпе на дальній стійці ефектним прийомом відправив м'яч у сітку.

Після ж перерви "Жирона" відразу ж приборкала всі спроби нервіонців відігратися другим голом. До нього доклався і Циганков. Українець зіграв на підбиранні в межах штрафного та відкинув під удар Кастельяносу – бомбардир точно пробив під поперечину.

Завдяки перемозі в Андалусії каталонці піднялися на 8-ме місце в турнірній таблиці. "Жирона" тепер набрала 44 очки. Натомість "Севілья" іде на 11-й сходинці (41 пункт).

Циганков водинадцяте поспіль вийшов у стартовому складі "жирондинців". Цього разу вінгер відіграв 89 хвилин. Усього в активі українця 13 поєдинків у чемпіонаті Іспанії (3 м'ячі, 4 асисти).

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Чемпіонат ІспаніїСевилья