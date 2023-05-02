Цыганков ассистом помог "Жироне" одолеть "Севилью" в чемпионате Испании

Испания, Ла Лига, 32-й тур

"Севилья" – "Жирона" – 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

"Красно-белые" в противостоянии середняков оформили по мячу в каждом из таймов. В первой половине гости отличились после стандарта. Рикельме исполнил высокую подачу с левого фланга, а Хуанпе на дальней стойке эффектным приемом отправил мяч в сетку.

После перерыва же "Жирона" сразу же укротила все попытки нервионцев отыграться вторым голом. К нему приложился и Цыганков. Украинец сыграл на подборе в пределах штрафной и сбросил под удар Кастельяносу – бомбардир точно пробил под перекладину.

Благодаря победе в Андалусии каталонцы поднялись на 8-е место в турнирной таблице. "Жирона" теперь набрала 44 очка. "Севилья" идет на 11-й строчке (41 пункт).

Цыганков одиннадцатый раз подряд вышел в стартовом составе "жирондинцев". В этот раз вингер отыграл 89 минут. Всего в активе украинца 13 поединков в чемпионате Испании (3 мяча, 4 ассиста).