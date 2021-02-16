Цифровые водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным

Верховная рада Украины приравняла цифровые водительские права в приложении "Дія" к бумажным. Соответствующая норма есть в принятых сегодня изменениях в закон о дорожном движении.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.
Сообщается, что теперь водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.
"Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.
Также в министерстве отмечают, что недавно Рада в первом чтении рассмотрела законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в приложении "Дія" к бумажным. После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ужесточили наказание за пьяное вождение.
Кроме того, стало известно, что штрафы для пешеходов превысят 800 гривен. РБК-Украина писало, за какие нарушения им может грозить такое наказание.