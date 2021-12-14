Цифровое наследие, конфиденциальность и безопасность детей: Apple выпустила обновления для iPhone

Среди обновлений программа Digital Legacy ("Цифровое наследие"). Она позволяет назначить цифровых наследников, которые получат доступ к учетной записи iCloud в случае смерти владельца iPhone.

Также обновлены отчеты о конфиденциальности. В "Настройках" можно увидеть, как часто приложения получали доступ к геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам за последние семь дней.

Третье новое обновление касается безопасности детей. Однако оно пока доступно только в США. В iMessage можно размыть фотографии обнаженных людей.

Еще одно обновление позволяет посмотреть, какие детали на iPhone были заменены, а также использовали ли оригинальные запчасти Apple. Функция доступна в "Настройках" в разделе об устройстве. Но функция недоступна, если ничего не меняли.