Цифрова спадщина, конфіденційність та безпека дітей: Apple випустила оновлення для iPhone
Компанія Apple випустила деякі оновлення iOS 15.2. Тепер власники iPhone можуть призначити цифрових спадкоємців, убезпечити дітей та подивитися звіти про конфіденційність додатків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Серед оновлень програма Digital Legacy ("Цифрова спадщина"). Вона дозволяє призначити цифрових спадкоємців, які отримають доступ до облікового запису iCloud у разі смерті власника iPhone.
Також оновлено звіти про конфіденційність. У "Налаштуваннях" можна побачити, як часто програми отримували доступ до геопозиції, фотографій, камери, мікрофону та контактів за останні сім днів.
Третє нове оновлення стосується безпеки дітей. Однак воно поки що доступне тільки в США. В iMessage можна розмити фотографії оголених людей.
Ще одне оновлення дозволяє подивитися, які деталі на iPhone були замінені, а також чи використовували оригінальні запчастини Apple. Функція доступна в "Налаштуваннях" у розділі про пристрій. Але функція недоступна, якщо нічого не змінювали.
Нагадаємо, капіталізація американської компанії Apple може перевищити 3 трлн. доларів. На торгах у понеділок її акції подорожчали на 1%, внаслідок чого капіталізація корпорації досягла 2,96 трлн доларів.