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Цифрова спадщина, конфіденційність та безпека дітей: Apple випустила оновлення для iPhone

Новость на русском →
США, Вівторок 14 грудня 2021 10:03
Цифрова спадщина, конфіденційність та безпека дітей: Apple випустила оновлення для iPhone Фото: Apple випустила оновлення (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Компанія Apple випустила деякі оновлення iOS 15.2. Тепер власники iPhone можуть призначити цифрових спадкоємців, убезпечити дітей та подивитися звіти про конфіденційність додатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Серед оновлень програма Digital Legacy ("Цифрова спадщина"). Вона дозволяє призначити цифрових спадкоємців, які отримають доступ до облікового запису iCloud у разі смерті власника iPhone.

Також оновлено звіти про конфіденційність. У "Налаштуваннях" можна побачити, як часто програми отримували доступ до геопозиції, фотографій, камери, мікрофону та контактів за останні сім днів.

Третє нове оновлення стосується безпеки дітей. Однак воно поки що доступне тільки в США. В iMessage можна розмити фотографії оголених людей.

Ще одне оновлення дозволяє подивитися, які деталі на iPhone були замінені, а також чи використовували оригінальні запчастини Apple. Функція доступна в "Налаштуваннях" у розділі про пристрій. Але функція недоступна, якщо нічого не змінювали.

Нагадаємо, капіталізація американської компанії Apple може перевищити 3 трлн. доларів. На торгах у понеділок її акції подорожчали на 1%, внаслідок чого капіталізація корпорації досягла 2,96 трлн доларів.

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