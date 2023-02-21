Цифровізація сфери будівництва в містобудівній реформі - один із елементів антикорупційної стратегії, - голова НАЗК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова в інтерв'ю ZN.ua .

За його словами, цифровізація сфери будівництва і землекористування, що пропонує проект закону №5655, - один із головних елементів антикорупційної стратегії.

Містобудівна реформа до її ухвалення була перевірена НАЗК, а внесені агентством зауваження врахували при ухваленні проекту №5655 в цілому.

"Отже, ми проводили антикорупційну експертизу законопроєкту №5655 про містобудівну реформу. Але не з погляду напрямку цієї реформи, а з погляду оцінки корупційних ризиків. Проводили як рік тому, тобто 2021-го, так і 2022-го під час доопрацювання законопроекту до другого читання", - повідомив Новіков.

Він також пояснив, що висновки антикорупційної експертизи майже в повному обсязі, крім однієї рекомендації, були враховані в прийнятій парламентом редакції закону про містобудівну реформу.

"Оскільки ми проводили антикорупційну експертизу цього закону і до другого читання його текст зазнав змін, то провели додатковий аналіз саме тих норм", - наголосив Новіков.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в цілому законопроект №5655, який системно змінить правила роботи у сфері містобудування.

Раніше РБК-Україна писало, що народний депутат Олена Шуляк відповіла усім критикам проекту №5655, пояснивши, що головні бенефіціари нового закону - громади, а на підтримку законопроекту виступила Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні.