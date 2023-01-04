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Шуляк відповіла критикам містобудівної реформи

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Середа 04 січня 2023 12:01
Шуляк відповіла критикам містобудівної реформи Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Народний депутат Олена Шуляк заявила, що країні давно була потрібна реформа містобудування, яка базувалася б на інших цінностях і привнесла нові принципи взаємодії для розвитку міст. Саме для цього був розроблений законопроект №5655.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Шуляк для ZN.ua.

На її думкою, ключові претензії до законопроекту є подекуди узагальненими позиціями, які можуть свідчити про нерозуміння самих підвалин реформи.

Зокрема, відповідальність реєстраторів за невиконання чи порушення закону передбачена загальними нормами законодавства та не потребує окремого врегулювання у сфері містобудування.

Тако вона наголосила, що новий закон розроблений для мінімізації самої можливості для появи самовільних будівництв. Згідно із документом, об’єкт самочинного будівництва може бути примусово демонтований без будь-якої компенсації забудовнику і, навпаки, коштом забудовника

Крім того, об’єкти, що споруджувалися без набуття права на виконання будівельних робіт, можуть прийматися в експлуатацію, тільки якщо вони відповідають критеріям для об’єктів, які можуть споруджуватися на підставі будівельного паспорта.

Також за словами Шуляк, згідно з текстом законопроекту, замовник будівництва обирає орган контролю між двох альтернатив - ОМС чи приватний контроль. Водночас функція контролю залишається в ОМС, тоді як приватний контроль не замінює державного, а існує паралельно.

"Органи місцевого самоврядування отримають нові повноваження. Зокрема, вони можуть здійснювати містобудівний контроль, якщо замовник будівництва обрав їх як контролера. Вони здійснюють містобудівний контроль завжди за об’єктами самочинного будівництва - у разі невиконання приписів органу містобудівного контролю. Важливим нововведенням є те, що постійний моніторинг забудови в громадах стає обов’язком, а не можливістю для органів місцевого самоврядування", - додає ініціатор законопроекту.

На думку Шуляк, законопроект пропонує прозору та зрозумілу процедуру допуску на ринок. Це буде здійснюватися через електронне урядування замість надання дозволів у "ручному" режимі.

Також вона наголосила, що завдяки реформі фізичні та юридичні особи зможуть подавати повідомлення про порушення до ОМС, зокрема з допомогою електронної системи. Орган місцевого самоврядування зобов’язаний відреагувати на скаргу.

"Документ не суперечить положенням Конституції або Цивільного кодексу. Законопроєкт №5655 є комплексним і складним. Необґрунтована критика створює багато інформаційного шуму, міфів і дискусій навколо нього. Це заважає звернути увагу на головне - зміст і значення реформи містобудування для відбудови та розвитку країни", - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, в грудні Верховна рада підтримала законопроект №5655, який запускає комплексну реформу містобудування.

Зокрема, він передбачає максимальну цифровізацію документів та процесів, автоматизацію багатьох процедур та посилення відповідальності за незаконні дії.

Також РБК-Україна писало, що країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження в Україні реформи містобудування.

Детальніше про те, як реформа містобудування буде боротися з корупцією на місцях - читайте в статі РБК-Україна.

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Олена Шуляк
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