Цифровізація будівельної галузі: Шуляк розповіла про результати роботи ЄДЕССБ

"Ще у 2019 році ми дали старт ЄДЕССБ законом №199-IX. Система працює вже майже п’ять років і за цей період сфера будівництва стала набагато прозорішою, без зайвої бюрократії та різноманітних тіньових схем. Саме тому коло користувачів цієї цифрової системи постійно розширюється – люди відчули, наскільки це швидко та зручно", - констатувала парламентарка.

За її словами, за перший квартал 2025 року доєдналося більш ніж 7 тисяч професійних користувачів, серед яких архітектори, інженери-проєктувальники, девелопери та замовники будівництва.

Водночас для громадян доступні 13 будівельних послуг, які можна замовити через портал Дія. Замовник має змогу отримати всі необхідні документи без черг та паперової тяганини. Зокрема з початку року через дію оформили 12,8 тисячі таких послуг, ще 30,2 тисячі оформили через ЦНАПи.

Також за інформацією Мінцифри, за перші три місяці 2025 року у ЄДЕССБ зареєстровано:

165,7 тисячі відомостей про техінвентаризацію для реєстрації права власності;

32,3 тисячі дозвільних документів на виконання будівельних робіт та прийняття об'єкта в експлуатацію;

7,6 тисячі проєктних документацій, які надають можливість отримати право на будівництво;

6,8 тисячі будівельних паспортів на будівництва приватних будинків;

4,7 тисячі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки для початку проєктування великих об'єктів будівництва.

В ЄДЕССБ продовжує успішно працювати автоматична первинна реєстрація спеціальних майнових прав. З початку року у системі зареєстровано 52 обʼєкти, зокрема багатоквартирні будинки, які містять 5,6 тисячі майбутніх об’єктів нерухомості – квартири, комерційні приміщення.

"Звісно, це ще не остаточна перемога над корупцією у сфері будівництва, але це вже істотний результат на шляху до її подолання. Стоси паперів та нескінченні погодження із корупційною складовою відходять у минуле. А майбутнє за цифровізацією та прозорістю", - підсумувала Шуляк.