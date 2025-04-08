Цифровизация строительной отрасли: Шуляк рассказала о результатах работы ЕДЕССБ

"Еще в 2019 году мы дали старт ЕДЕССБ законом №199-IX. Система работает уже почти пять лет и за этот период сфера строительства стала гораздо более прозрачной, без лишней бюрократии и различных теневых схем. Именно поэтому круг пользователей этой цифровой системы постоянно расширяется - люди почувствовали, насколько это быстро и удобно", - констатировала парламентарий.

По ее словам, за первый квартал 2025 года присоединилось более 7 тысяч профессиональных пользователей, среди которых архитекторы, инженеры-проектировщики, девелоперы и заказчики строительства.

В то же время для граждан доступны 13 строительных услуг, которые можно заказать через портал Дія. Заказчик имеет возможность получить все необходимые документы без очередей и бумажной волокиты. В частности, с начала года через действие оформили 12,8 тысячи таких услуг, еще 30,2 тысячи оформили через ЦНАПы.

Также по информации Минцифры, за первые три месяца 2025 года в ЕДЕССБ зарегистрировано:

165,7 тысячи сведений о техинвентаризации для регистрации права собственности;

32,3 тысячи разрешительных документов на выполнение строительных работ и принятия объекта в эксплуатацию;

7,6 тысячи проектных документаций, которые предоставляют возможность получить право на строительство;

6,8 тысячи строительных паспортов на строительства частных домов;

4,7 тысячи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка для начала проектирования крупных объектов строительства.

В ЕДЕССБ продолжает успешно работать автоматическая первичная регистрация специальных имущественных прав. С начала года в системе зарегистрировано 52 объекта, в том числе многоквартирные дома, которые содержат 5,6 тысячи будущих объектов недвижимости - квартиры, коммерческие помещения.

"Конечно, это еще не окончательная победа над коррупцией в сфере строительства, но это уже существенный результат на пути к ее преодолению. Кипы бумаг и бесконечные согласования с коррупционной составляющей уходят в прошлое. А будущее за цифровизацией и прозрачностью", - подытожила Шуляк.