Цифровізація армії. У Міноборони пояснили, як працюватиме електронна система

"Реєстр військовозобов'язаних не буде розміщуватися в хмарі (країн-членів НАТО, - ред.). Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації", - сказала вона.

Як пояснили у Міноборони, новий закон удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних, резервістів і призовників "Оберіг". За словами заступниці міністра, це дозволить наповнювати "Оберіг" за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.

"Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів", - заявила вона.

Чорногоренко додала, що в Україні з'явиться електронний кабінет військовозобов'язаного.

"Він буде створений. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно", - пояснила заступниця міністра.

Чорногоренко підкреслила, що буде запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.

"Ми прагнемо, щоб ця послуга була максимально швидка та клієнтоорієнтована. І ми зможемо після набуття чинності закону всі відомості щодо отримання такого статусу опрацьовувати онлайн без зайвих паперових довідок", - сказала вона.

Цифровізація армії

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ прийняли в цілому.

Законопроєкт запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Повний розбір нового закону та що він змінює - читайте у матеріалі РБК-Україна.