Цифрові навички та вивчення мов. В Україні працюють університети для пенсіонерів: подробиці

Заступник міністра соціальної політики Уляна Токарєва розповіла, що саме завдяки програмі “Університети третього віку” люди старшого віку можуть опанувати цифрові навички чи нові іноземні мови.

За її словами, станом на зараз в Україні діє понад 200 таких закладів і лише у 2023 році понад 23 тисячі людей пройшли відповідне навчання.

“Програма досить ефективна для підтримки людей похилого віку. По-перше, саме там охочі можуть отримати важливі цифрові навички, є громади, де викладаються курси іноземних мов для людей старшого віку”, - сказала Токарєва.

Додаткові програми підтримки для пенсіонерів

За словами заступника міністра соціальної політики, "Університети третього віку" не єдина програма соціальної підтримки для людей похилого віку.

Мінсоцполітики повідомляє, що понад 20 тисяч соціальних працівників та соціальних робітників щодня працюють з людьми старшого віку та з людьми з інвалідністю, виконують базову і вкрай необхідну роботу - від початкових до серйозних програм соціальної підтримки.

"Перш за все ми звертаємо увагу та тих людей старшого віку, які не можуть виконувати самі звичну роботу, їм потрібна стороння підтримка. Тут ми дивимось на потреби кожної окремої людини. Це може бути базова підтримка чи налагодження соціальної роботи. Зараз дуже багато сервісів, які надають послуги онлайн, дуже часто соціальні працівники отримують саме такі запити - допомогти опанувати онлайн сервіси. Це також окремий вид підтримки для людей старшого віку", - пояснила Токарєва.