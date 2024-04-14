Цифровые навыки и изучение языков. В Украине открыты университеты для пенсионеров: подробности

Заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева рассказала, что именно благодаря программе "Университеты третьего возраста" люди постарше могут овладеть цифровыми навыками или новыми иностранными языками.

По ее словам, на сегодня в Украине действует более 200 таких заведений и только в 2023 году более 23 тысяч человек прошли соответствующее обучение.

“Программа достаточно эффективна для поддержки пожилых людей. Во-первых, именно там желающие могут получить важные цифровые навыки, есть общины, где преподаются курсы иностранных языков для старших людей”, - сказала Токарева.

Дополнительные программы поддержки для пенсионеров

По словам заместителя министра социальной политики, "Университеты третьего возраста" не единственная программа социальной поддержки для пожилых людей.

Минсоцполитики сообщает, что более 20 тысяч социальных работников и социальных рабочих ежедневно работают с людьми старшего возраста и людьми с инвалидностью, выполняют базовую и крайне необходимую работу - от начальных до серьезных программ социальной поддержки.

"Прежде всего, мы обращаем внимание и тех людей старшего возраста, которые не могут выполнять самую привычную работу, им нужна посторонняя поддержка. Здесь мы смотрим на потребности каждого человека. Это может быть базовая поддержка или налаживание социальной работы. Сейчас очень много сервисов, предоставляющих услуги онлайн, очень часто социальные работники получают именно такие запросы – помочь овладеть онлайн сервисами. Это также отдельный вид поддержки для людей постарше”, - объяснила Токарева.