Цифрове золото. Що таке майнинг криптовалют і як почати

Найпоширеніші типи обладнання для майнінгу

ASIC

Майнери на базі прикладних інтегральних схем (ASIC) — це спеціалізовані мікросхеми, призначені для майнінгу криптовалют. Ці пристрої оптимізовані для швидкого розв’язання алгоритму майнінгу певної криптовалюти та пристосовані для видобутку певної валюти.

GPU

Комп’ютерна відеокарта (GPU) допомагає розв’язувати складні математичні задачі для перевірки транзакцій у блокчейні. По суті, користувач надає обчислювальну потужність свого комп’ютера для підтримки цілісності мережі та отримуєте за це винагороду.

CPU

Центральні процесори (CPU), які використовуються для майнінгу монет. Але, оскільки все більше людей зацікавлені у майнінгу монет, процес майнінгу став складнішим, оскільки хешрейт (одиниця виміру потужності обладнання, яке використовується для майнінгу, — ред.) збільшується. Тому більшість людей перейшли на GPU, оскільки його хешрейт вищий, ніж у CPU.

Хмарний майнинг

Майнери можуть проводити майнінгові операції, орендуючи ASIC, а не купуючи його. Така схема називається хостинговим майнінгом і вимагає щомісячної орендної плати. Завдяки хмарному майнінгу ціна обслуговування апаратного та програмного забезпечення суттєво знижується. Прикладом є криптовалюти є Dogecoin (DOGE), Ethereum Classic (ETC).

Жорсткі диски або SSDs

Твердотільний накопичувач (SSD) — це нове покоління пристроїв зберігання даних, що використовуються в комп’ютерах. SSD-накопичувачі зберігають дані за допомогою флешпам’яті, яка набагато швидша за традиційні жорсткі диски, що прийшли їм на зміну. Прикладом є криптовалюта Filecoin (FIL).

Види майнінгу з ієрархією по видах консенсусу

Різні механізми консенсусу мають різні вимоги до майнерів/валідаторів в мережі, що може впливати на спосіб додавання нових блоків до блокчейну.

Різновидами механізму консенсусу є: Proof-of-Work (доказ роботи або PoW), Proof-of-Stake (підтвердження частки або PoS), Proof-of-Capacity (доказ ресурсів або PoC) та Proof-of-Authority (доказ повноважень або PoA).

За останні роки багато блокчейн-проектів віддають перевагу Proof-of-stake, який усуває потребу в апаратному забезпеченні та споживанні енергії, які існують у Proof-of-work (PoW). На його основі побудовано багато криптовалют, наприклад Ethereum, Cardano, Solana, Tezos і Algorand.

В алгоритмі Proof-of-Authority (PoA) цінуються особистість та репутація, а не криптографічні активи, як у випадку Proof of Stake, або обчислювальна потужність у Proof of Work. Ба більше, PoA мінімізує необхідні обчислювальні ресурси, зменшуючи споживання енергії та вуглецевий слід.

Хмарний майнинг

Майнери можуть проводити майнінгові операції, орендуючи ASIC, а не купуючи його. Така схема називається хостинговим майнінгом і вимагає щомісячної орендної плати. Завдяки хмарному майнінгу ціна обслуговування апаратного та програмного забезпечення суттєво знижується. Прикладом є криптовалюти є Dogecoin (DOGE), Ethereum Classic (ETC).

Як розвивався майнінг

Першим у світі майнером став Сатоші Накамото – людина (або група людей), яка створила Bitcoin.

На той час для видобутку криптовалюти використовувався звичайний центральний процесор (CPU) комп'ютера. Це, за задумом, мало зробити Bitcoin по-справжньому децентралізованим, адже процесори ПК – наймасовіші у світі.

Використовувати потужності графічного процесора (GPU) вперше почали ArtForz та Ласло Ханеч. Останній відомий як перший, хто купив реальну річ за біткойни, а саме 22 травня 2010 року переказав іншій людині 10 тис. BTC за доставку двох піц Papa John's на загальну суму в 41 дол. За сьогоднішнім курсом це понад 191 млн дол.

Перша майнінгова ферма на GPU запрацювала 18 липня 2010 року. Використання відеокарт для видобутку криптовалюти зробило революцію.

Процесорний майнінг відійшов на другий план, хоча все ще доступний.

Використання графічних процесорів для майнінгу підштовхнуло і виробників, почалися натуральні перегони. У вересні 2010-го було опубліковано майнер на базі CUDA для карт nVidia, а у жовтні – для ATI Radeon на базі OpenCL.

Майнери кинулися скуповувати відеокарти, а видобуток криптовалюти почав виходити на промислові рейки.

2012 року почали з'являтися перші ASIC-проекти. Bitcoin зараз майнять саме на ASIC, а його видобуток на відеокартах вважається неефективним.

Чому майнінг важливий

Майнінг криптовалют є важливим, оскільки це єдиний спосіб створення нових блоків транзакцій та введення їх до блокчейну.

Крім того, майнери отримують винагороду за свою роботу у вигляді криптовалюти, що стимулює їх до продовження майнінгу та забезпечує безпеку мережі. Чим більше майнерів працює на мережі, тим більша її безпека та стійкість до атак.

Основні функції майнингу:

Перевірка транзакцій. Майнери групують транзакції в блоки, виконують складні математичні обчислення (в Proof of Work) або надають докази своєї частки (в Proof of Stake), щоб додати нові блоки до блокчейну. Цей процес гарантує, що транзакції є легітимними і запобігає подвійним витратам.

Майнери групують транзакції в блоки, виконують складні математичні обчислення (в Proof of Work) або надають докази своєї частки (в Proof of Stake), щоб додати нові блоки до блокчейну. Цей процес гарантує, що транзакції є легітимними і запобігає подвійним витратам. Механізм консенсусу. Механізми консенсусу дозволяють учасникам мережі досягти згоди щодо стану блокчейну і гарантують, що всі вузли мають однакову версію розподіленого реєстру.

Механізми консенсусу дозволяють учасникам мережі досягти згоди щодо стану блокчейну і гарантують, що всі вузли мають однакову версію розподіленого реєстру. Механізм заохочення. Майнінг забезпечує економічні стимули для учасників надавати свої ресурси (обчислювальні потужності, монети, місце для зберігання) в мережу.

Майнінг забезпечує економічні стимули для учасників надавати свої ресурси (обчислювальні потужності, монети, місце для зберігання) в мережу. Децентралізація. Майнінг допомагає розподілити владу і прийняття рішень децентралізованою мережею вузлів. Це запобігає надмірному контролю над блокчейном з боку однієї особи або групи осіб, забезпечуючи більш демократичну та стійку екосистему.

Майнінг допомагає розподілити владу і прийняття рішень децентралізованою мережею вузлів. Це запобігає надмірному контролю над блокчейном з боку однієї особи або групи осіб, забезпечуючи більш демократичну та стійку екосистему. Безпека і незмінність блокчейну. Процес майнінгу та природа механізмів консенсусу сприяють незмінності блокчейну. Щойно блок додається до ланцюжка, стає дедалі складніше змінити попередні транзакції, що підвищує безпеку та надійність блокчейну.

Як почати майнити

Перед тим, як почати майнити, треба вибрати криптовалюту, яку ви хочете майнити, та знайти відповідне програмне забезпечення для майнінгу цієї криптовалюти. Оцінити потенційну прибутковість, ризики та довгострокову життєздатність проектів.

Майнити криптовалюту можна навіть за допомогою звичайного смартфона. Зрозуміло, що за його допомогою багато не отримаєш – обчислювальні потужності не ті. Тому як правило для цього обирають потужний комп'ютер.

Далі на комп'ютер треба встановити програму або придбати спеціальний майнінговий пристрій. Налаштувати програму та підключитися до мережі криптовалюти.

Щоб отримувати винагороду за майнінг, необхідно мати достатньо потужного обладнання та приєднатися до пулу майнерів – групи, яка спільно майнить криптовалюту та ділиться винагородою між собою. На цьому етапі важливо також створити безпечний криптогаманець для зберігання видобутих монет.

Віддаючи пріоритет безпеці, слід використовувати надійні та унікальні паролі, увімкнувши двофакторну автентифікацію та захистивши приватні ключі вашого гаманця.

Наприклад, одна з найбільших європейських криптобірж українського походження WhiteBIT входить до трійки найбезпечніших криптобірж у світі згідно з аудитами компанії з кібербезпеки Hacken та рейтингу від CER.live, де WhiteBIT було присуджено найвищий рівень ААА. 96% цифрових активів WhiteBIT зберігаються в холодних гаманцях, недоступних для злочинців у мережі.

Крім цього, важливо забезпечити достатньо ефективне охолодження обладнання, щоб уникнути перегрівання та пошкодження його елементів.

Сьогодні майнінг криптовалют є складною та конкурентною галуззю, яка вимагає значних витрат на обладнання та електроенергію. Проте, майнінг є важливим елементом криптовалютної екосистеми, який забезпечує її безпеку та надійність.

Хоча майнінг здається гарним способом пасивного заробітку, іноді це трудомістко, енерговитратно, і вимагає стартових інвестицій. Саме тому WhiteBIT пропонує альтернативи своїм клієнтам, зокрема, криптодепозит до 18,64% річних.

Тому будьте в курсі останніх подій та адаптуйте свою стратегію відповідно до ринкових тенденцій і технологічного оновлення.