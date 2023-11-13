Цифровое золото. Что такое майнинг криптовалют и как начать

Самые распространенные типы оборудования для майнинга

ASIC

Майнеры на базе прикладных интегральных схем (ASIC) – это специализированные микросхемы, предназначенные для майнинга криптовалют. Эти устройства оптимизированы для быстрого решения алгоритма майнинга определенной криптовалюты и приспособлены для добычи определенной валюты.

GPU

Компьютерная видеокарта (GPU) помогает решать сложные математические задачи для проверки транзакций в блокчейне. По сути, пользователь предоставляет вычислительную мощность компьютера для поддержания целостности сети и получаете за это вознаграждение.

CPU

Центральные процессоры (CPU), используемые для майнинга монет. Но, поскольку все больше людей заинтересовано в майнинге монет, процесс майнинга стал сложнее, поскольку хешрейт (единица измерения мощности используемого для майнинга оборудования — ред.) увеличивается. Поэтому большинство людей перешли на GPU, поскольку его хешрейт выше, чем у CPU.

Облачный майнинг

Майнеры могут проводить майнинговые операции, арендуя ASIC, а не покупая его. Такая схема называется хостинговым майнингом и требует ежемесячной арендной платы. Благодаря облачному майнингу, цена обслуживания аппаратного и программного обеспечения существенно снижается. Примером криптовалюты являются Dogecoin (DOGE), Ethereum Classic (ETC).

Жесткие диски или SSDs

Твердотельный накопитель (SSD) – это новое поколение устройств хранения данных, используемых в компьютерах. SSD-накопители хранят данные с помощью флешпамяти, которая намного быстрее традиционных жестких дисков, пришедших им на смену. Примером является криптовалюта Filecoin (FIL).

Виды майнинга с иерархией по видам консенсуса

Различные механизмы консенсуса имеют разные требования к майнерам/валидаторам в сети, что может влиять на способ добавления новых блоков в блокчейн.

Разновидностями механизма консенсуса являются: Proof-of-Work (доказательство работы или PoW), Proof-of-Stake (подтверждение доли или PoS), Proof-of-Capacity (доказательство ресурсов или PoC) и Proof-of-Authority (доказательство полномочий или PoA).

За последние годы многие блокчейн-проекты предпочитают Proof-of-stake, устраняющий потребность в аппаратном обеспечении и потреблении энергии, существующих в Proof-of-work (PoW). На его основе построены многие криптовалюты, например Ethereum, Cardano, Solana, Tezos и Algorand.

В алгоритме Proof-of-Authority (PoA) ценятся личность и репутация, а не криптографические активы, как в случае Proof of Stake, или вычислительная мощность в Proof of Work. Более того, PoA минимизирует необходимые вычислительные ресурсы, уменьшая потребление энергии и углеродный след.

Облачный майнинг

Майнеры могут проводить майнинговые операции, арендуя ASIC, а не покупая его. Такая схема называется хостинговым майнингом и требует ежемесячной арендной платы. Благодаря облачному майнингу, цена обслуживания аппаратного и программного обеспечения существенно снижается. Примером криптовалюты являются Dogecoin (DOGE), Ethereum Classic (ETC).

Как развивался майнинг

Первым в мире майнером стал Сатоши Накамото – человек (или группа людей), создавший Bitcoin.

В то время для добычи криптовалюты использовался обычный центральный процессор (CPU) компьютера. Это, по замыслу, должно было сделать Bitcoin по-настоящему децентрализованным, ведь процессоры ПК – самые массовые в мире.

Использовать мощности графического процессора (GPU) впервые начали ArtForz и Ласло Ханеч. Последний известен как первый, кто купил реальную вещь за биткойны, а именно 22 мая 2010 перевел другому человеку 10 тыс. BTC за доставку двух пицц Papa John's на общую сумму в 41 дол. По сегодняшнему курсу это более 191 млн дол.

Первая майнинговая ферма на GPU заработала 18 июля 2010 года. Использование видеокарт для добычи криптовалюты совершило революцию.

Процессорный майнинг отошел на второй план, хотя все еще доступен.

Использование графических процессоров для майнинга подтолкнуло и производителей, начались натуральные гонки. В сентябре 2010-го был опубликован майнер на базе CUDA для карт nVidia, а в октябре – для ATI Radeon на базе OpenCL.

Майнеры бросились скупать видеокарты, а добыча криптовалюты начала выходить на промышленные рельсы.

В 2012 году начали появляться первые ASIC-проекты. Bitcoin сейчас мелькают именно на ASIC, а его добыча на видеокартах считается неэффективной.

Почему майнинг важен

Майнинг криптовалют важен, поскольку это единственный способ создания новых блоков транзакций и введения их в блокчейн.

Кроме того, майнеры получают вознаграждение за свою работу в виде криптовалюты, что стимулирует их к продолжению майнинга и обеспечивает безопасность сети. Чем больше майнеров работает на сети, тем больше ее безопасность и устойчивость к атакам.

Основные функции майнинга:

Проверка транзакций. Майнеры группируют транзакции в блоки, выполняют сложные математические вычисления (в Proof of Work) или предоставляют доказательства своей доли (в Proof of Stake), чтобы добавить новые блоки в блокчейн. Этот процесс гарантирует, что транзакции являются легитимными и предотвращают двойные затраты.

Майнеры группируют транзакции в блоки, выполняют сложные математические вычисления (в Proof of Work) или предоставляют доказательства своей доли (в Proof of Stake), чтобы добавить новые блоки в блокчейн. Этот процесс гарантирует, что транзакции являются легитимными и предотвращают двойные затраты. Механизм консенсуса. Механизмы консенсуса позволяют участникам сети достичь согласия по состоянию блокчейна и гарантируют, что все узлы имеют одинаковую версию распределенного реестра.

Механизмы консенсуса позволяют участникам сети достичь согласия по состоянию блокчейна и гарантируют, что все узлы имеют одинаковую версию распределенного реестра. Механизм поощрения. Майнинг обеспечивает экономические стимулы для участников предоставлять свои ресурсы (вычислительные мощности, монеты, место для хранения) в сеть.

Майнинг обеспечивает экономические стимулы для участников предоставлять свои ресурсы (вычислительные мощности, монеты, место для хранения) в сеть. Децентрализация. Майнинг помогает распределить власть и принятие решений децентрализованной сетью узлов. Это предотвращает чрезмерный контроль над блокчейном со стороны одного лица или группы лиц, обеспечивая более демократическую и устойчивую экосистему.

Майнинг помогает распределить власть и принятие решений децентрализованной сетью узлов. Это предотвращает чрезмерный контроль над блокчейном со стороны одного лица или группы лиц, обеспечивая более демократическую и устойчивую экосистему. Безопасность и неизменность блокчейна. Процесс майнинга и природа механизмов консенсуса способствуют неизменности блокчейна. Как только блок прилагается к цепочке, становится все сложнее изменить предыдущие транзакции, что повышает безопасность и надежность блокчейна.

Как начать майнить

Перед тем, как начать майнить, нужно выбрать криптовалюту, которую вы хотите майнить, и найти соответствующее программное обеспечение для майнинга этой криптовалюты. Оценить потенциальную прибыльность, риски и долгосрочную жизнеспособность проектов.

Майнить криптовалюту можно даже с помощью обычного смартфона. Понятно, что с его помощью многое не получишь – вычислительные мощности не те. Поэтому обычно для этого выбирают мощный компьютер.

Далее на компьютер нужно установить приложение или приобрести специальное майнинговое устройство. Настройка приложения и подключение к сети криптовалюты.

Чтобы получать вознаграждение за майнинг, необходимо иметь достаточно мощное оборудование и присоединиться к пулу майнеров – группу, которая совместно майнит криптовалюту и делится наградой между собой. На этом этапе важно также создать безопасный криптокошелек для хранения добываемых монет.

Отдавая приоритет безопасности, следует использовать надежные и уникальные пароли, включив двухфакторную аутентификацию и защитив частные ключи вашего кошелька.

Например, одна из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT входит в тройку самых безопасных криптобирж в мире согласно аудитам компании по кибербезопасности Hacken и рейтингу от CER.live, где WhiteBIT был присужден самый высокий уровень ААА. 96% цифровых активов WhiteBIT хранятся в холодных кошельках, недоступных для преступников в сети.

Кроме этого, важно обеспечить достаточно эффективное охлаждение оборудования во избежание перегрева и повреждения его элементов.

Сегодня майнинг криптовалют является сложной и конкурентной отраслью, требующей значительных затрат на оборудование и электроэнергию. Однако майнинг является важным элементом криптовалютной экосистемы, обеспечивающей ее безопасность и надежность.

Хотя майнинг кажется хорошим способом пассивного заработка, иногда это трудоемко, энергозатратно и требует стартовых инвестиций. Именно поэтому WhiteBIT предлагает альтернативы своим клиентам, в частности криптодепозит до 18,64% годовых.

Поэтому будьте в курсе последних событий и адаптируйте свою стратегию в соответствии с рыночными тенденциями и технологическим обновлением.