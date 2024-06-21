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Цифрове посвідчення ветерана замінить паперове: Кабмін прийняв рішення

Ілюстративне фото: у "Дії" з'явиться посвідчення ветерана (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Мінцфри.

За даними Міністерства, після рішення Кабміну його має підтримати Верховна рада. Після чого паперове посвідчення ветерани отримуватимуть за бажанням.

Посвідчення в "Дії" можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Тож після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів.

"Зможете не боятися загубити або пошкодити посвідчення, воно буде завжди під рукою - у смартфоні", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що українці можуть отримати цифрове посвідчення ветерана. Документ можна додати у мобільному застосунку "Дія".

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