Цифрова трудова в Україні: як переглянути електронні дані

В Україні розпочали переносити дані з паперових трудових книжок в електронний формат.

Про те, як переглянути оцифровані дані трудової розповідає РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА .

Перенести свій стаж з паперової трудової книги в електронну версію можна на вебпорталі Пенсійного фонду України. Зробити це можна перейшовши на посилання ТУТ.

Як перевірити електронні дані

Для цього необхідно увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки або через Дія.Підпис.

У лівому боковому меню оберіть пункт "Електронна трудова книжка".

Натисніть кнопку "Дані ЕТК".

Оберіть вкладку "Відцифрована ЕТК".

Після цього треба перевірити результат оцифрування відомостей про трудові відносини відповідно до наданих сканованих копій документів.

Однак зауважимо, що переглянути результат оцифрування та звірити свій страховий стаж із записами в електронній трудовій книжці можна у випадку, якщо особою або її страхувальником подано на вебпортал е-послуг ПФУ скановані копії документів про трудову діяльність за період до 01.01.2004.

Раніше РБК-Україна розповідало, про те які нюанси необхідно знати при оцифруванні трудової книжки в Україні.

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