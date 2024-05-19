ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цифровая трудовая в Украине: как просмотреть электронные данные

Воскресенье 19 мая 2024 23:03
UA EN RU
Цифровая трудовая в Украине: как просмотреть электронные данные Фото: в Украине начали оцифровывать данные по трудовым книжкам (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине стали переносить данные из бумажных трудовых книжек в электронный формат.

О том, как пересмотреть оцифрованные трудовые данные рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОВА .

Перенести свой стаж из бумажной трудовой книги в электронную версию можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно, перейдя на ссылку ЗДЕСЬ.

Как проверить электронные данные

Для этого необходимо войти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи, банковской карты или через Дія.Підпис.

В левом боковом меню выберите пункт Электронная трудовая книжка.

Нажмите кнопку "Данные ЭТК".

Перейдите на вкладку "Оцифрованная ЭТК".

После этого следует проверить результат оцифрования сведений о трудовых отношениях в соответствии с предоставленными сканированными копиями документов.

Однако заметим, что пересмотреть результат оцифровки и сверить свой страховой стаж с записями в электронной трудовой книжке можно в случае, если лицом или его страхователем представлены на веб-портал е-услуг ПФУ сканированные копии документов о трудовой деятельности за период до 01.01.2004.

Ранее РБК-Украина рассказывала, о том , какие нюансы необходимо знать при оцифровке трудовой книжки в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Трудовой кодекс
NEWS
"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы
"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому