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Цифрова трансформація аптечного ритейлу: кейс сервісу "Аптека 9-1-1"

Україна, Четвер 31 липня 2025 10:23 promo
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Цифрова трансформація аптечного ритейлу: кейс сервісу "Аптека 9-1-1" Фото: стало відомо, як працює цифрова трансформація аптечного ритейлу на прикладі "Аптека 9-1-1" (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Цифровізація все глибше проникає в усі сфери нашого життя. Не оминули новації й сферу охорони здоров’я. Зокрема, створено Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ, або e-Health) та запроваджено електронний рецепт, активно розвиваються електронні медичні інформаційні системи (МІС).

Про роль аптечних мереж у розвитку електронної охорони здоров'я розповідаємо на прикладі "Аптека 9-1-1", пише РБК-Україна.

Ці інструменти вже працюють для українців, сприяють покращенню якості й доступності медичних послуг, поінформованості громадян щодо їхніх прав, профілактики захворювань, здорового способу життя тощо.

Прикладом ефективного впровадження передових технологій є МІС "Аптека 9-1-1", яка своїм основним завданням вважає якісну організацію вибору та доставки аптечної продукції клієнту. З метою його виконання співпрацює з 1780 аптеками, інтегрувалася з e-Health, є учасником програми "Доступні ліки", першою в Україні відкрила мобільні аптечні пункти в селах і на прифронтових територіях.

"Аптека 9-1-1" - цифрова платформа медичної інфраструктури

"Аптека 9-1-1" - це медична інформаційна система та мережа з 1780 аптек. Завдяки впровадженню цифрових рішень сервіс зміг:

  • оптимізувати внутрішні процеси;
  • інтегруватися з ЕСОЗ;
  • забезпечити автоматичний облік, контроль і видачу ліків за е-рецептами.

На сайті apteka911.ua українці вперше отримали змогу бронювати аптечні товари. Ліки можна забрати в аптеці або замовити доставку "Новою поштою" - це зручно, швидко і вигідно, оскільки замовлення від 500 грн доставляються безплатно.

Команда сервісу першою в Україні організувала віддалені консультації з лікарями та розпочала приймання заявок на препарати за державною програмою "Доступні ліки". У рамках цієї програми українці з певними захворюваннями (з їх переліком можна ознайомитися на сайті apteka911.ua) мають право отримувати визначені МОЗ препарати безплатно або з невеликою доплатою.

Як МІС "Аптека 9-1-1" допомагає українцям отримати безплатні ліки

Завдяки тому що сервіс об’єднано з центральною базою даних ЕСОЗ, через яку лікарі виписують електронні рецепти (е-рецепти), аптеки мережі мають право приймати та обробляти їх. Замовити ліки можна онлайн на сайті МІС. Для цього потрібно:

  • Зайти на сторінку "Доступні ліки".
  • Увести у форму 16-значний код е-рецепта.
  • Зі списку, який запропонує система, вибрати ліки певного виробника (безплатно або з доплатою).
  • Із запропонованого системою переліку аптек вибрати ту, у якій ви хочете отримати препарати.
  • Натиснути кнопку "Забрати тут".

Коли ліки вибрані, потрібно назвати фармацевту 4-значний код підтвердження, який пацієнт отримує разом із кодом е-рецепта. Вартість препаратів аптеці компенсує держава.

"Аптека 9-1-1" також допомагає отримати е-рецепт - пацієнт може залишити заявку на сайті або в чат-ботах, а система перенаправить її до сімейного лікаря.

Варто знати, що в межах програми держава оплачує лише ті препарати, що входять до затвердженого урядом списку. Якщо ж потрібні інші аптечні засоби, приміром, вітаміни, дитяче харчування, доглядова косметика, на сайті інформаційної системи їх досить часто можна замовити зі знижкою - акція проводиться кожного місяця.

Замовляти ліки онлайн вигідно не лише тому, що це економить час на відвідування фізичних аптек. Виписаних препаратів на той момент в аптеці поблизу може не бути в наявності, а в якійсь з аптек-партнерів системи вони точно будуть. Якщо вона розташована далеко від місця проживання пацієнта, можна замовити доставку.

Результати цифрової трансформації, виклики та плани МІС "Аптека 9-1-1"

Завдяки впровадженню електронного управління інформаційна система оперативно обробляє щомісяця в середньому 100 тис. е-рецептів. Станом на червень 2025 року аптеки мережі, включно з мобільними аптечними пунктами, за програмою "Доступні ліки" відпустили лікарських засобів та інсулінів на понад 1 млрд грн.

До позитивних результатів також належать:

  • скорочення часу обслуговування клієнтів на 30-40%;
  • усунення ручних помилок та дублювання рецептів;
  • оптимізація контролю за обліком препаратів, що видаються безплатно.

Інтеграція в систему eHealth дозволяє швидко реагувати на нормативні зміни НСЗУ чи внесення нових препаратів до списку доступних ліків. Система також дає змогу дізнатися, у яких аптеках є в наявності потрібні препарати. Така функція особливо важлива в екстрених умовах або за нестачі медикаментів.

Основними перешкодами на шляху цифрової трансформації є відсутність необхідної технічної інфраструктури в маленьких містечках та селах і неготовність частини пацієнтів (особливо людей похилого віку) до взаємодії в цифровому форматі. Для застосування нових функцій також потрібне безперервне навчання персоналу аптек.

Щоб впоратися з викликами, команда МІС «Аптека 9-1-1» запровадила цілодобову підтримку користувачів та впроваджує внутрішню програму навчання фармацевтів. У планах - автоматизація програми лояльності, створення можливості замовлення на сайті товарів постійного використання за підпискою.

Досвід "Аптека 9-1-1" доводить, що впровадження сучасних цифрових рішень здатне забезпечити громадянам своєчасний і безпечний доступ до ліків. Упровадження цифрових технологій - це не лише модний тренд чи відповідь на вимоги часу, це відповідальність, прозорість і стратегічна інвестиція у довіру клієнтів.

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