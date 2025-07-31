Цифровая трансформация аптечного ритейла: кейс сервиса "Аптека 9-1-1"

Цифровизация все глубже проникает во все сферы нашей жизни. Не обошли новации и сферу здравоохранения. В частности, создана Электронная система здравоохранения (ЭСОЗ, или e-Health) и введен электронный рецепт, активно развиваются электронные медицинские информационные системы (МИС).

Эти инструменты уже работают для украинцев, способствуют улучшению качества и доступности медицинских услуг, осведомленности граждан об их правах, профилактике заболеваний, здорового образа жизни и тому подобное.

Примером эффективного внедрения передовых технологий является МИС "Аптека 9-1-1", которая своей основной задачей считает качественную организацию выбора и доставки аптечной продукции клиенту. С целью ее выполнения сотрудничает с 1780 аптеками, интегрировалась с e-Health, является участником программы "Доступные лекарства", первой в Украине открыла мобильные аптечные пункты в селах и на прифронтовых территориях.

"Аптека 9-1-1" - цифровая платформа медицинской инфраструктуры

"Аптека 9-1-1" - это медицинская информационная система и сеть из 1780 аптек. Благодаря внедрению цифровых решений сервис смог:

оптимизировать внутренние процессы;

интегрироваться с ЕСОЗ;

обеспечить автоматический учет, контроль и выдачу лекарств по е-рецептам.

На сайте apteka911.ua украинцы впервые получили возможность бронировать аптечные товары. Лекарства можно забрать в аптеке или заказать доставку "Новой почтой" - это удобно, быстро и выгодно, поскольку заказы от 500 грн доставляются бесплатно.

Команда сервиса первой в Украине организовала удаленные консультации с врачами и начала прием заявок на препараты по государственной программе "Доступные лекарства". В рамках этой программы украинцы с определенными заболеваниями (с их перечнем можно ознакомиться на сайте apteka911.ua) имеют право получать определенные Минздравом препараты бесплатно или с небольшой доплатой.

Как МИС "Аптека 9-1-1" помогает украинцам получить бесплатные лекарства

Благодаря тому что сервис объединен с центральной базой данных ЕСОЗ, через которую врачи выписывают электронные рецепты (е-рецепты), аптеки сети имеют право принимать и обрабатывать их. Заказать лекарства можно онлайн на сайте МИС. Для этого нужно:

Зайти на страницу "Доступные лекарства".

Ввести в форму 16-значный код е-рецепта.

Из списка, который предложит система, выбрать лекарства определенного производителя (бесплатно или с доплатой).

Из предложенного системой перечня аптек выбрать ту, в которой вы хотите получить препараты.

Нажать кнопку "Забрать здесь".

Когда лекарства выбраны, нужно назвать фармацевту 4-значный код подтверждения, который пациент получает вместе с кодом е-рецепта. Стоимость препаратов аптеке компенсирует государство.

"Аптека 9-1-1" также помогает получить е-рецепт - пациент может оставить заявку на сайте или в чат-ботах, а система перенаправит ее к семейному врачу.

Стоит знать, что в рамках программы государство оплачивает только те препараты, которые входят в утвержденный правительством список. Если же нужны другие аптечные средства, например, витамины, детское питание, уходовая косметика, на сайте информационной системы их довольно часто можно заказать со скидкой - акция проводится каждый месяц.

Заказывать лекарства онлайн выгодно не только потому, что это экономит время на посещение физических аптек. Выписанных препаратов на тот момент в аптеке поблизости может не быть в наличии, а в какой-то из аптек-партнеров системы они точно будут. Если она расположена далеко от места проживания пациента, можно заказать доставку.

Результаты цифровой трансформации, вызовы и планы МИС "Аптека 9-1-1"

Благодаря внедрению электронного управления информационная система оперативно обрабатывает ежемесячно в среднем 100 тыс. е-рецептов. По состоянию на июнь 2025 года аптеки сети, включая мобильные аптечные пункты, по программе "Доступные лекарства" отпустили лекарственных средств и инсулинов на более чем 1 млрд грн.

К положительным результатам также относятся:

сокращение времени обслуживания клиентов на 30-40%;

устранение ручных ошибок и дублирования рецептов;

оптимизация контроля за учетом препаратов, выдаваемых бесплатно.

Интеграция в систему eHealth позволяет быстро реагировать на нормативные изменения НСЗУ или внесение новых препаратов в список доступных лекарств. Система также позволяет узнать, в каких аптеках есть в наличии нужные препараты. Такая функция особенно важна в экстренных условиях или при недостатке медикаментов.

Основными препятствиями на пути цифровой трансформации являются отсутствие необходимой технической инфраструктуры в маленьких городках и селах и неготовность части пациентов (особенно пожилых людей) к взаимодействию в цифровом формате. Для применения новых функций также требуется непрерывное обучение персонала аптек.

Чтобы справиться с вызовами, команда МИС "Аптека 9-1-1" ввела круглосуточную поддержку пользователей и внедряет внутреннюю программу обучения фармацевтов. В планах - автоматизация программы лояльности, создание возможности заказа на сайте товаров постоянного использования по подписке.

Опыт "Аптека 9-1-1" доказывает, что внедрение современных цифровых решений способно обеспечить гражданам своевременный и безопасный доступ к лекарствам. Внедрение цифровых технологий - это не только модный тренд или ответ на требования времени, это ответственность, прозрачность и стратегическая инвестиция в доверие клиентов.