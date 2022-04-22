Цифра далеко не окончательная. В Бородянке уже нашли более 80 тел погибших, - полиция

"Общее количество по Бородянке - уже более 80 тел, которые осмотрены следователями и направлены в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти. Но это далеко не окончательная цифра, потому что разбор завалов спасателями продолжается, находят тела", - рассказал Небытов.

Он также сказал, что по отдельности люди возвращаются в свои дома и не только в Бородянке, но и в села, которые находятся рядом и "находят ужасные находки".

"Захоронения людей, которых хоронили наспех после того, как оккупанты расстреляли из автоматического оружия, или они были убиты в результате боевых действий. Их просто временно похоронили и сейчас следователи проводят эксгумацию", - добавил Небытов.

Ранее стало известно, что во время проведения следственных действий в Бородянке Киевской области было обнаружено 9 захоронений, которые оставили российские оккупанты.

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