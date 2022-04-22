Цифра далеко не окончательная. В Бородянке уже нашли более 80 тел погибших, - полиция

В Бородянке Киевской области обнаружили тела уже более 80 погибших местных жителей, погибших во время российской оккупации. Однако эта цифра далеко не точна, поскольку разбор завалов все еще продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.

"Общее количество по Бородянке - уже более 80 тел, которые осмотрены следователями и направлены в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти. Но это далеко не окончательная цифра, потому что разбор завалов спасателями продолжается, находят тела", - рассказал Небытов.

Он также сказал, что по отдельности люди возвращаются в свои дома и не только в Бородянке, но и в села, которые находятся рядом и "находят ужасные находки".

"Захоронения людей, которых хоронили наспех после того, как оккупанты расстреляли из автоматического оружия, или они были убиты в результате боевых действий. Их просто временно похоронили и сейчас следователи проводят эксгумацию", - добавил Небытов.

Ранее стало известно, что во время проведения следственных действий в Бородянке Киевской области было обнаружено 9 захоронений, которые оставили российские оккупанты.

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