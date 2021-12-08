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Цифра может быть больше. В Нигерии истек срок годности 1 млн доз COVID-вакцин

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Дакар, Среда 08 декабря 2021 08:44
Цифра может быть больше. В Нигерии истек срок годности 1 млн доз COVID-вакцин Фото: в Нигерии истек срок годности 1 млн доз COVID-вакцин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Нигерии за прошлый месяц истек срок годности 1 млн доз вакцин от коронавируса, что является одной из самых больших потерь препаратов. Сейчас ведутся подсчеты просроченных вакцин, предполагается, что их может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, проживает более 200 миллионов людей, где менее 4% взрослых были полностью вакцинированы от COVID.

В издании отмечают, что недавний всплеск поставок вакцин в африканские страны вызвал новую проблему: страны не имеют возможности управлять количеством доз и контролировать их срок годности.

Указано, что речь идет о просрочке препаратов AstraZeneca, которые были доставлены из Европы.

Они поставлялись через глобальную инициативу COVAX и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации GAVI.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, некоторые вакцины могли поставить в страны Африки уже с истекшим сроком годности в четыре-шесть недель.

Сейчас подсчет просроченных доз все еще продолжается, официально число еще не объявлено.

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Нигерия Вакцина от коронавируса
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