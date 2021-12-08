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Цифра може бути більшою. В Нігерії закінчився термін придатності 1 млн доз COVID-вакцин

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Дакар, Середа 08 грудня 2021 08:44
Цифра може бути більшою. В Нігерії закінчився термін придатності 1 млн доз COVID-вакцин Фото: в Нігерії закінчився термін придатності 1 млн доз COVID-вакцин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Нігерії за минулий місяць закінчився термін придатності 1 млн доз вакцин від коронавірусу, що являється однією з найбільших втрат препаратів. Наразі ведуться підрахунки протермінованих вакцин, припускається, що їх може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у Нігерії, найбільш густонаселеній країні Африки проживає понад 200 мільйонів людей, де менш як 4% дорослих були повністю вакциновані від COVID.

У виданні зазначають, що нещодавній сплеск постачання вакцин в африканські країни викликав нову проблему: країни не мають можливості керувати кількістю доз та контролювати їх термін придатності.

Вказано, що мова йде про протермінування препаратів AstraZeneca, які були доставлені з Європи.

Вони поставлялися через глобальну ініціативу COVAX та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації GAVI.

Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, деякі вакцини могли поставити до країн Африки вже із закінченим строком придатності в чотири-шість тижнів.

Наразі підрахунок прострочених доз все ще продовжується, офіційно число ще не оголошено.

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Нигерия Вакцина від коронавірусу
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