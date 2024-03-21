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Цієї зими теплова генерація виконала роль і базової, і регулюючої потужності, - експерт

Фото: цієї зими теплова генерація виконала роль і базової, і регулюючої потужностіі (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Попри пошкодження і руйнування від обстрілів цієї зими теплова генерація виконала для української енергосистеми подвійну роль: і базової, і регулюючої потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

За його словами, зараз основне навантаження в енергосистемі несуть атомні електростанції. Гідроенергетика, виконує роль регулюючої потужності, а теплова генерація, розповів він - це два в одному: і базові потужності, і регулюючі потужності.  

"Попри те, що було багато ракетних ударів по тепловій генерації, ми втратили енергоблоки і достатньо серйозне основне і допоміжне обладнання, ця генерація працює, виробляє … електроенергію і несе дуже важливу роль з точки зору генеруючих потужностей", - зазначив Плачков.  

Нагадаємо, раніше в НЕК "Укренерго" заявили, що цієї зими АЕС, ТЕС і ТЕЦ працювали на максимумі. За словами директора з управління ОЕС України, головного диспетчера компанії Віталія Зайченка, теплова та гідрогенерації доклали усіх зусиль для відновлення після обстрілів генеруючого обладнання, щоб українці мали достатньо електроенергії цієї зими. 

Напередодні в ДТЕК заявили, що з початку 2024 року теплоелектростанції компанії наростили відпуск електроенергії на 6%.

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