Цієї зими теплова генерація виконала роль і базової, і регулюючої потужності, - експерт

За його словами, зараз основне навантаження в енергосистемі несуть атомні електростанції. Гідроенергетика, виконує роль регулюючої потужності, а теплова генерація, розповів він - це два в одному: і базові потужності, і регулюючі потужності.

"Попри те, що було багато ракетних ударів по тепловій генерації, ми втратили енергоблоки і достатньо серйозне основне і допоміжне обладнання, ця генерація працює, виробляє … електроенергію і несе дуже важливу роль з точки зору генеруючих потужностей", - зазначив Плачков.

Нагадаємо, раніше в НЕК "Укренерго" заявили, що цієї зими АЕС, ТЕС і ТЕЦ працювали на максимумі. За словами директора з управління ОЕС України, головного диспетчера компанії Віталія Зайченка, теплова та гідрогенерації доклали усіх зусиль для відновлення після обстрілів генеруючого обладнання, щоб українці мали достатньо електроенергії цієї зими.

Напередодні в ДТЕК заявили, що з початку 2024 року теплоелектростанції компанії наростили відпуск електроенергії на 6%.