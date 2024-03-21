Этой зимой тепловая генерация исполнила роль и базовой, и регулирующей мощности, - эксперт

По его словам, сейчас основную нагрузку в энергосистеме несут атомные электростанции. Гидроэнергетика, выполняющая роль регулирующей мощности, а тепловая генерация, рассказал он - это два в одном: и базовые мощности, и регулирующие мощности.

"Несмотря на то, что было много ракетных ударов по тепловой генерации, мы потеряли энергоблоки и достаточно серьезное основное и вспомогательное оборудование, эта генерация работает, производит… электроэнергию и несет очень важную роль с точки зрения генерирующих мощностей", - отметил Плачков.

Напомним, ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что этой зимой АЭС, ТЭС и ТЭЦ работали на максимуме. По словам директора по управлению ОЭС Украины, главного диспетчера компании Виталия Зайченко, тепловая и гидрогенерация приложили все усилия для восстановления после обстрелов генерирующего оборудования, чтобы у украинцев было достаточно электроэнергии этой зимой.

Накануне в ДТЭК заявили, что с начала 2024 года теплоэлектростанции компании нарастили отпуск электроэнергии на 6%.