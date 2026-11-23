Які овочі продають найчастіше

Лідером за кількістю пропозицій про продаж протягом тижня залишається білоголова капуста. Кількість її продавців дещо зросла. Також частіше пропонували моркву та ріпчасту цибулю, експорт якої з України до ЄС за рік збільшився у 4,3 раза на тлі скорочення європейського імпорту.

Водночас пропозиція помідорів і пекінської капусти зменшилася. Салат і зелень, навпаки, стали пропонувати частіше. Серед інших овочів активніше продавали гарбуз, а також зросла кількість пропозицій червоноголової капусти.

Що відбувається з цінами на овочі

За тиждень в Україні подорожчали ріпчаста цибуля, картопля, огірки та солодкий перець. Найпомітніше змінився діапазон цін на перець - тепер його продають по 80-150 гривень за кілограм проти 50-100 гривень тижнем раніше.

Ціни на пекінську та цвітну капусту після подорожчання попереднього тижня повернулися до попереднього рівня. Редис подешевшав, а зелень зросла в ціні.

Станом на 20 листопада основні овочі продавали за такими цінами:

картопля - 10-15 гривень за кілограм;

білоголова капуста - 11-20 гривень;

буряк - 11-14 гривень;

морква - 12-15 гривень;

ріпчаста цибуля - 14-18 гривень;

помідори - 50-110 гривень;

огірки - 150-200 гривень;

солодкий перець - 80-150 гривень;

цвітна капуста - 45-60 гривень;

пекінська капуста - 25-35 гривень;

редис - 35-50 гривень;

часник - 120-180 гривень.

Які фрукти продають найчастіше і як змінилися ціни

У фруктовому сегменті найбільше пропозицій припадало на українські яблука та хурму з Узбекистану. При цьому продавців хурми побільшало, а яблук - поменшало. Також рідше пропонували груші.

Вперше цього сезону до переліку товарів, які часто продають, потрапили мандарини: кількість їхніх продавців за тиждень збільшилася вдвічі. Пропозиції надходили від учасників із шести країн. Крім того, продавці пропонували малину та ожину з Марокко.

Щодо цін, то за тиждень подорожчав виноград, тоді як яблука та груші подешевшали. Також знизилися ціни на лимони та гранат. Діапазон цін на мандарини й хурму розширився.

Станом на 20 листопада фрукти продавали за такими цінами:

яблука - 20-30 гривень за кілограм;

груші - 30-100 гривень;

виноград - 75-130 гривень;

апельсини - 60-100 гривень;

лимони - 65-85 гривень;

мандарини - 90-155 гривень;

банани - 75-85 гривень;

ківі - 100-120 гривень;

гранат - 120-140 гривень;

хурма - 90-140 гривень.

Також зросла вартість зелені. Зелену цибулю, кріп і петрушку продавали по 195-205 гривень за кілограм.