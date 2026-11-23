В Україні почали зростати ціни на ріпчасту цибулю, огірки та солодкий перець. Водночас деякі фрукти, зокрема яблука, груші, лимони та гранати, стали дешевшими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
Лідером за кількістю пропозицій про продаж протягом тижня залишається білоголова капуста. Кількість її продавців дещо зросла. Також частіше пропонували моркву та ріпчасту цибулю, експорт якої з України до ЄС за рік збільшився у 4,3 раза на тлі скорочення європейського імпорту.
Водночас пропозиція помідорів і пекінської капусти зменшилася. Салат і зелень, навпаки, стали пропонувати частіше. Серед інших овочів активніше продавали гарбуз, а також зросла кількість пропозицій червоноголової капусти.
За тиждень в Україні подорожчали ріпчаста цибуля, картопля, огірки та солодкий перець. Найпомітніше змінився діапазон цін на перець - тепер його продають по 80-150 гривень за кілограм проти 50-100 гривень тижнем раніше.
Ціни на пекінську та цвітну капусту після подорожчання попереднього тижня повернулися до попереднього рівня. Редис подешевшав, а зелень зросла в ціні.
Станом на 20 листопада основні овочі продавали за такими цінами:
У фруктовому сегменті найбільше пропозицій припадало на українські яблука та хурму з Узбекистану. При цьому продавців хурми побільшало, а яблук - поменшало. Також рідше пропонували груші.
Вперше цього сезону до переліку товарів, які часто продають, потрапили мандарини: кількість їхніх продавців за тиждень збільшилася вдвічі. Пропозиції надходили від учасників із шести країн. Крім того, продавці пропонували малину та ожину з Марокко.
Щодо цін, то за тиждень подорожчав виноград, тоді як яблука та груші подешевшали. Також знизилися ціни на лимони та гранат. Діапазон цін на мандарини й хурму розширився.
Станом на 20 листопада фрукти продавали за такими цінами:
Також зросла вартість зелені. Зелену цибулю, кріп і петрушку продавали по 195-205 гривень за кілограм.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що до кінця 2026 року хліб в Україні може подорожчати ще на 10%. На його вартість впливають не лише ціни на зерно та борошно, а й витрати на пальне, електроенергію, логістику й оплату праці.
Також у листопаді різко зросли ціни на огірки - на гуртовому ринку "Столичний" їх продавали по 160-200 гривень за кілограм. Це пов'язано із завершенням обороту плівкових теплиць і нестачею продукції.