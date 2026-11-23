Какие овощи продают чаще всего

Лидером по количеству предложений о продаже в течение недели остается белокочанная капуста. Количество ее продавцов несколько выросло. Также чаще предлагали морковь и репчатый лук, экспорт которого из Украины в ЕС за год увеличился в 4,3 раза на фоне сокращения европейского импорта.

В то же время, предложение помидоров и пекинской капусты уменьшилось. Салат и зелень, напротив, стали предлагать почаще. Среди других овощей активнее продавали тыкву, а также выросло количество предложений красноголовой капусты.

Что происходит с ценами на овощи

За неделю в Украине подорожали репчатый лук, картофель, огурцы и сладкий перец. Заметнее всего изменился диапазон цен на перец - теперь его продают по 80-150 гривен за килограмм против 50-100 гривен неделей раньше.

Цены на пекинскую и цветную капусту после подорожания на прошлой неделе вернулись к предыдущему уровню. Редис подешевел, а зелень выросла в цене.

По состоянию на 20 ноября основные овощи продавали по следующим ценам:

картофель - 10-15 гривен за килограмм;

белокочанная капуста - 11-20 гривен;

свекла - 11-14 гривен;

морковь - 12-15 гривен;

репчатый лук - 14-18 гривен;

помидоры - 50-110 гривен;

огурцы - 150-200 гривен;

сладкий перец - 80-150 гривен;

цветная капуста - 45-60 гривен;

пекинская капуста - 25-35 гривен;

редис - 35-50 гривен;

чеснок - 120-180 гривен.

Какие фрукты продают чаще и как изменились цены

Во фруктовом сегменте больше всего предложений приходилось на украинские яблоки и хурму из Узбекистана. При этом продавцов хурмы стало больше, а яблок - стало меньше. Также реже предлагали груши.

Впервые в этом сезоне в перечень часто продаваемых товаров попали мандарины: количество их продавцов за неделю увеличилось вдвое. Предложения поступали от участников из шести стран. Кроме того, продавцы предлагали малину и ежевику из Марокко.

Что касается цен, то за неделю подорожал виноград, тогда как яблоки и груши подешевели. Также снизились цены на лимоны и гранат. Спектр цен на мандарины и хурму расширился.

По состоянию на 20 ноября фрукты продавали по следующим ценам:

яблоки - 20-30 гривен за килограмм;

груши - 30-100 гривен;

виноград - 75-130 гривен;

апельсины - 60-100 гривен;

лимоны - 65-85 гривен;

мандарины - 90-155 гривен;

бананы - 75-85 гривен;

киви - 100-120 гривен;

гранат - 120-140 гривен;

хурма - 90-140 гривен.

Также выросла стоимость зелени. Зеленый лук, укроп и петрушку продавали по 195-205 гривен за килограмм.