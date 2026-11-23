Лук и огурцы дорожают, а гранаты дешевеют: сколько стоят продукты на этой неделе
В Украине начали расти цены на репчатый лук, огурцы и сладкий перец. В то же время, некоторые фрукты, в частности яблоки, груши, лимоны и гранаты, стали дешевле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
Какие овощи продают чаще всего
Лидером по количеству предложений о продаже в течение недели остается белокочанная капуста. Количество ее продавцов несколько выросло. Также чаще предлагали морковь и репчатый лук, экспорт которого из Украины в ЕС за год увеличился в 4,3 раза на фоне сокращения европейского импорта.
В то же время, предложение помидоров и пекинской капусты уменьшилось. Салат и зелень, напротив, стали предлагать почаще. Среди других овощей активнее продавали тыкву, а также выросло количество предложений красноголовой капусты.
Что происходит с ценами на овощи
За неделю в Украине подорожали репчатый лук, картофель, огурцы и сладкий перец. Заметнее всего изменился диапазон цен на перец - теперь его продают по 80-150 гривен за килограмм против 50-100 гривен неделей раньше.
Цены на пекинскую и цветную капусту после подорожания на прошлой неделе вернулись к предыдущему уровню. Редис подешевел, а зелень выросла в цене.
По состоянию на 20 ноября основные овощи продавали по следующим ценам:
- картофель - 10-15 гривен за килограмм;
- белокочанная капуста - 11-20 гривен;
- свекла - 11-14 гривен;
- морковь - 12-15 гривен;
- репчатый лук - 14-18 гривен;
- помидоры - 50-110 гривен;
- огурцы - 150-200 гривен;
- сладкий перец - 80-150 гривен;
- цветная капуста - 45-60 гривен;
- пекинская капуста - 25-35 гривен;
- редис - 35-50 гривен;
- чеснок - 120-180 гривен.
Какие фрукты продают чаще и как изменились цены
Во фруктовом сегменте больше всего предложений приходилось на украинские яблоки и хурму из Узбекистана. При этом продавцов хурмы стало больше, а яблок - стало меньше. Также реже предлагали груши.
Впервые в этом сезоне в перечень часто продаваемых товаров попали мандарины: количество их продавцов за неделю увеличилось вдвое. Предложения поступали от участников из шести стран. Кроме того, продавцы предлагали малину и ежевику из Марокко.
Что касается цен, то за неделю подорожал виноград, тогда как яблоки и груши подешевели. Также снизились цены на лимоны и гранат. Спектр цен на мандарины и хурму расширился.
По состоянию на 20 ноября фрукты продавали по следующим ценам:
- яблоки - 20-30 гривен за килограмм;
- груши - 30-100 гривен;
- виноград - 75-130 гривен;
- апельсины - 60-100 гривен;
- лимоны - 65-85 гривен;
- мандарины - 90-155 гривен;
- бананы - 75-85 гривен;
- киви - 100-120 гривен;
- гранат - 120-140 гривен;
- хурма - 90-140 гривен.
Также выросла стоимость зелени. Зеленый лук, укроп и петрушку продавали по 195-205 гривен за килограмм.
Ранее РБК-Украина сообщало, что до конца 2026 года хлеб в Украине может подорожать еще на 10%. На его стоимость влияют не только цены на зерно и муку, но и расход топлива, электроэнергии, логистики и оплаты труда.
Также в ноябре резко выросли цены на огурцы - на оптовом рынке "Столичный" их продавали по 160-200 гривен за килограмм. Это связано с завершением оборота пленочных теплиц и нехваткой продукции.