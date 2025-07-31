Ці знаки Зодіаку зустрінуть перший день серпня з приємними сюрпризами

Гороскоп на 1 серпня 2025 року обіцяє особливу удачу кільком знакам Зодіаку. Комусь поталанить у коханні, а комусь - у фінансах чи навчанні.

Кому та в чому найбільше пощастить в перший день серпня, розповідає РБК-Україна .

Овен

Перший день серпня принесе можливості для перезавантаження. Це ідеальний час для подорожей та відпочинку.

З’явиться можливість покращити романтичні стосунки. Щира розмова або вечірня прогулянка допоможуть зблизитися.

У фінансах можуть виникнути труднощі, тож варто уникати зайвих витрат. А от стан здоров’я потішить - енергія буде на висоті.

Телець

Ідеальний день для початку нового навчального проєкту. Він швидко принесе результати.

У фінансовому плані на вас теж чекають позитивні зміни. Спілкування з рідними та коханими принесе натхнення.

День загалом пройде гармонійно й подарує несподівані приємності.

Рак

Вас накриє хвиля радості, впевненості та внутрішнього підйому. Стосунки з близькими потішать, а в коханні можливе зближення.

Робота вимагатиме зусиль, але результат вас не розчарує. Можливо, з’явиться додатковий дохід.

Зірки радять гарно відпочити, адже попереду на вас чекає насичений на яскраві події місяць.

Лев

Настав час прислухатися до себе й робити те, що приносить задоволення. Вдалий день для реалізації власних бажань.

У стосунках на вас чекають приємні миті. Можливо, партнер підготував для вас сюрприз або гарну новину.

Здоров’я поліпшиться, а от у фінансах краще поки що скоротити витрати.