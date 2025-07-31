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Найкращі пари за гороскопом: 3 ідеальні партнери для кожного знака Зодіаку

Четвер 31 липня 2025 12:00
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Найкращі пари за гороскопом: 3 ідеальні партнери для кожного знака Зодіаку Ідеальні партнери за гороскопом для кожного знака Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи склали гороскоп сумісності, де визначили, які знаки Зодіаку найкраще пасують один одному для серйозних і гармонійних стосунків. Для кожного знака є три ідеальні партнери, з якими легше будувати довготривалі стосунки.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Ідеальні партнери: Лев, Стрілець, Близнюки

Овен - енергійний і сміливий. Йому потрібні партнери, які також готові до пригод і не бояться ризику. Лев, Стрілець і Близнюки підживлюють його ентузіазм і ніколи не будуть нудьгувати поруч.

Телець

Ідеальні партнери: Козоріг, Діва, Риби

Телець прагне стабільності та надійності. Йому потрібен партнер, який має чіткі життєві цілі та цінує комфорт. Козоріг, Діва і Риби створюють для Тельця відчуття впевненості та гармонії.

Близнюки

Ідеальні партнери: Терези, Водолій, Овен

Близнюкам важливі емоційна та інтелектуальна стимуляція. Їм підходять активні та комунікабельні знаки. Водолій і Терези - чудові співрозмовники, а Овен розділить любов до новизни.

Рак

Ідеальні партнери: Козоріг, Діва, Телець

Раки цінують сім'ю і стабільність. Їм потрібен партнер, який хоче будувати міцні стосунки та піклуватися про спільне майбутнє. Козоріг, Діва і Телець поділяють ці цінності.

Лев

Ідеальні партнери: Терези, Риби, Овен

Левам потрібен партнер, який захоплюється ними, але й має власну силу. Терези приваблюють Лева гармонією, Риби - емоційністю, а Овен - енергією і впевненістю.

Діва

Ідеальні партнери: Телець, Козоріг, Рак

Діви вимогливі та цінують надійність. Їм потрібні впевнені та серйозні партнери, які уникають ігор і невпевненості. Телець, Козоріг і Рак ідеально підходять Дівам за цими якостями.

Терези

Ідеальні партнери: Водолій, Близнюки, Лев

Терези - товариські та енергійні. Їм потрібні активні й захоплені партнери, які люблять спілкування і пригоди. Водолій, Близнюки та Лев прекрасно доповнюють їх.

Скорпіон

Ідеальні партнери: Скорпіон, Рак, Риби

Скорпіони пристрасні та емоційні. Їм підходять чуттєві та щирі партнери, здатні висловлювати любов. Інший Скорпіон, Рак і Риби створюють глибокий і гармонійний зв'язок.

Стрілець

Ідеальні партнери: Близнюки, Овен, Стрілець

Стрільці люблять свободу і зміни. Їм потрібні партнери, які підтримають активний спосіб життя і незалежність. Близнюки, Овен і Стрілець поділяють ці цінності.

Козоріг

Ідеальні партнери: Телець, Діва, Рак

Козероги практичні та відповідальні. Їм потрібні цілеспрямовані та надійні партнери. Телець і Діва поділяють працьовитість Козорога, а Рак приносить у стосунки емоційну стабільність.

Водолій

Ідеальні партнери: Близнюки, Овен, Терези

Водолії цінують свободу і незалежність. Їм підходять упевнені та самостійні партнери, які не обмежують особистий простір. Близнюки, Овен і Терези відмінно доповнюють Водолія.

Риби

Ідеальні партнери: Рак, Діва, Скорпіон

Риби чутливі та ніжні. Їм потрібні партнери, здатні зрозуміти й підтримати їхню емоційність. Рак проявляє турботу, Діва заспокоює, а Скорпіон приносить пристрасть і глибину стосунків.

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